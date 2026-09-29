亞運射箭／湯智鈞被教練罵醒 成唯一闖進反曲弓個人8強選手

名古屋亞運射箭今天進行男、女反曲弓個人賽，中華好手湯智鈞連過2關，是男子隊唯一晉級8強選手，教練劉展明說，「16強太緊繃念了他一下」；女子隊李彩綺、許芯慈闖進8強。

現年25歲的湯智鈞，2018年雅加達亞運，就在團體金牌戰射下霸主韓國隊，風光摘金；上屆杭州亞運，雖然在個人資格賽破大會，可惜最終個人止步16強、團體賽8強淘汰，無緣任何獎牌。

今年湯智鈞捲土重來，資格賽率先破大會最終取得第3種子，在今天展開的個人對抗賽首輪免戰，32強以6比0完封卡達對手，16強再以6比2擊敗馬來西亞的鍾睿維，順利挺進最終8強。

湯智鈞今天在雨中狀態仍維持出色，前2輪共計射下10支10分箭，其他都為9分箭，幾乎沒有失誤產生，他也和另外2名隊友鄭祥輝、林子翔，聯手在日前的反曲弓團體闖進4強。

教練劉展明告訴中央社記者，「湯智鈞在32強還算正常，不過16強就變得過度謹慎小心，所以節奏和放箭時機都抓過頭，後來我就念了他一下，說再這樣射下去就可以打包了，還好他有即時改變心態。」

劉展明提到，早上的風雨都有點大，是會影響射箭路徑的狀態，「不過大家條件都一樣，就看誰能盡快適應，找出最佳的方法。」

根據籤表，10月3日開始的8強賽，湯智鈞對手將是日本好手中西絢哉，力拚爭取站上頒獎台的機會。

女子組反曲弓個人淘汰賽，李彩綺同樣首輪免戰，後續分別以7比3、6比2擊退對手晉級8強，將對上中國的朱靜怡。

去年世錦賽女團金牌成員之一的許芯慈，32強先以6比4過關，16強再以6比2射下菲律賓對手，8強將對上韓國的吳藝真。