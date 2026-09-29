亞運射擊／最後一發遭科威特老將逆轉 楊昆弼不定向飛靶摘銀

名古屋亞運射擊不定向飛靶決賽在今天下午登場，其中上午以平亞運大會資格賽紀錄第1名晉級男子組決賽的楊昆弼，決賽與48歲科威特老將穆扎夫（Khaled ALMUDHAF）一路拉鋸到最後一發，最終楊昆弼卻在關鍵時刻失手，由拉希迪逆轉拿下金牌，楊昆弼則以銀牌作收。

在率先登場的女子組決賽中，資格賽排名第5、6名的我國好手林怡君與劉宛渝，在前10個泥盤射完後，與劉宛渝僅擊落6個，以第7名作收，至於林怡君則是在射完15個泥盤擊落12個後，以第6名作收，無緣爭奪獎牌。

隨後登場的男子組賽事，楊昆弼前10分發射完後以命中8個泥盤並列領先，第二輪與第三輪也都戰暫居第一；第四輪剩下三名選手競爭，其中中國大陸選手齊迎率先遭到淘汰，以銅牌作收，並由楊昆弼與穆扎夫爭奪金牌。

楊昆弼與科威特老將一路拉鋸到第30發，率先擊發的楊昆弼卻錯過泥盤，反倒是穆扎夫最後一發命中逆轉拿下金牌，楊昆弼則是以銀牌作收。