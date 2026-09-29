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亞運桌球／林昀儒返台 中華隊教練：2面銅牌達到設定目標

中央社／ 記者吳睿騏桃園機場29日電
赴日本名古屋參加亞運的桌球代表隊29日搭機返台，「桌球一哥」林昀儒表示，很開心獲獎，這次表現有些值得肯定，但也有可惜的地方，後續會再檢討。 中央社
赴日本名古屋參加亞運的桌球代表隊29日搭機返台，「桌球一哥」林昀儒表示，很開心獲獎，這次表現有些值得肯定，但也有可惜的地方，後續會再檢討。 中央社

2026名古屋亞運

赴日本名古屋參加亞運的中華桌球代表隊今天搭機返台，林昀儒表示，這次表現有值得肯定處也有可惜的地方，後續會再檢討。教練王翊澤說，有達到設定的目標，開心可以完成任務。

中華桌球代表隊今天搭機自日本返台，除了長期贊助選手的合作金庫派員到場接機，許多球迷及學弟妹也紛紛帶著自製的加油牌，前往桃園國際機場接機，並高喊「中華之光」的口號歡迎亞運選手們凱旋歸國。

生涯首度勇闖亞運男單4強的「桌球一哥」林昀儒，在4強戰與前中國球王林詩棟交鋒，可惜最後仍以3比4遭到逆轉吞敗，以男單、男團2面銅牌結束本屆亞運。

林昀儒在桃園國際機場接受媒體聯訪表示，能夠獲得銅牌感到很開心，對於這次的成績，他覺得有些值得肯定，但也有可惜的地方，自己後續也會好好地檢討。

獲得亞運桌球男子團體銅牌的選手馮翊新指出，可以拿到銅牌感到很開心，未來希望可以繼續努力、再接再厲。

教練王翊澤說，男子團體拿到銅牌、林昀儒拿到銅牌，這代表桌球隊有達到一開始設定的目標，也非常開心可以完成任務，其實在比賽及準備的過程中是蠻辛苦煎熬的，很開心可以順利地拿到銅牌。

亞運 桌球 教練 2026名古屋亞運 林昀儒

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