亞運拳擊／借力打力陳念琴轉化敵方應援節奏 盼攜手林郁婷同闖頂峰

名古屋亞運拳擊女子65公斤級4強賽，我國拳擊好手陳念琴今天以3：2險勝北韓老對手黃孝順，成功挺進金牌戰，面對本屆亞運在賽場邊頻頻靠著浩大聲勢為選手應援的北韓加油團，陳念琴展現獨樹一格的賽場智慧，笑稱自己最擅長「借力打力」，將敵方的應援聲浪轉化為自己的發砲節奏。

談到場邊熱烈的觀賽氛圍，陳念琴坦言，雖然台灣應援團喊到破喉嚨，但敵方加油團人數眾多且聲音尖銳爆音，「這就是我奇怪的地方，我喜歡把人家應援當成自己的節奏，喊得越來越快，我就順著那個節奏發動攻擊。」

能在高壓的國際大賽中保持游刃有餘，陳念琴也透露自己的紓壓心法，為了不讓賽前焦慮影響發揮，她選擇不讓自己過度思考比賽。「比完賽看完下一場對手影片就夠了，接著我就去逛超商Lawson、去到處逛街。」

過關斬將闖進最終決賽，也為陳念琴注入一劑強心針。賽後她特別提及希望能將這股連勝氣勢延續給同樣將在4強登場的林郁婷，「希望我們能一起站上最頂尖的頒獎台上，我們一定會的。」