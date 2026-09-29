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亞運克拉術／施劉俐伶金牌戰0：5落敗獲銀牌 克拉術2銀1銅收尾
名古屋亞運克拉術賽場再添1面銀牌，施劉俐伶今天在女子87公斤級金牌戰對上南韓選手KIM Minyoung，以0：5不敵對手，收下本屆克拉術代表隊第2面銀牌，也是本屆中華代表團第9面銀牌。
施劉俐伶今天先在8強賽以3：0擊敗蒙古選手甘包勒德（Gandelger Ganbold），本底銅牌入袋，下午4強賽對上伊朗選手伊朗選手法蒂瑪（BARMAKI KORDKOLAEE Fatemeh），再以5：0拿下勝利，一舉挺進金牌戰。
金牌戰對上南韓選手KIM Minyoung，施劉俐伶奮力拚戰後以0：5落敗，無緣摘下我國克拉術隊史首金，再收下一面銀牌，本屆克拉術代表隊累積2銀1銅入袋。
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