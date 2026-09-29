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亞運拳擊／晉級金牌戰後「閃身步」慶祝 陳念琴學會靠吼叫紓壓

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
陳念琴在晉級金牌戰後跳起「閃身舞」慶祝。圖／中華代表團提供
陳念琴在晉級金牌戰後跳起「閃身舞」慶祝。圖／中華代表團提供

2026名古屋亞運

名古屋亞運拳擊女子65公斤級4強賽，我國拳擊好手陳念琴今天遭遇今年4月亞錦賽金牌戰老對手、北韓好手黃孝順，雙方歷經3回合激戰，陳念琴最終靠著豐富經驗與精準策略，以3：2再度技壓對手晉級金牌戰，寫下個人亞運生涯最佳成績，將全力爭取金牌榮耀。

上屆杭州亞運在女子66公斤級摘下銅牌的陳念琴，今年挑戰連續兩屆亞運奪牌，本屆一路過關斬將挺進4強、確定銅牌保底後，今天再擊敗強敵黃孝順晉級金牌戰後，她也一度在擂台上跳起「閃身步」慶祝。

賽後談到本場對決的策略，陳念琴坦言對手有備而來，與前次交手時也做了很大改變，在首回合拿下後，陳念琴已預判對手次回合的反擊，雖然第二回合被打亂節奏，但第3回合她選擇放手一搏，以策略穩住陣腳，「這選手確實給我很大壓力，但我找尋一拳一拳穩定的出擊，得到裁判青睞。」

場上激戰連連，陳念琴在獲勝後還興奮跳起最近爆紅的「閃身步」慶祝。她笑著透露，原本想要做的是曾頌恩日前做過的「浪子踢球」，「原本要跳抖胸舞的，但覺得太土了，亞運期間一直滑到（閃身步），就想說滑一個，小小慶祝一下。」

陳念琴也透露，相較於上屆自己現在更懂得如何平復高壓賽事的興奮情緒，她分享會私訊好友舉重選手董秉誠、隊友江念欣亂吼亂叫紓壓，「吼完之後，大家就知道我要進入備戰狀態了。」

面對接下來的金牌戰，陳念琴展現大將之風表示，開心完後就要沉澱心境，「就是要準備這麼多年，才能站在這個舞台、站上金牌戰，非常不容易，我一定要穩下來！」希望能延續氣勢，一同攜手隊友站上最高頒獎台。

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