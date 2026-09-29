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亞運克拉術／施劉俐伶0：5落敗獲銀牌 中華隊2銀1銅收尾

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亞運克拉術／施劉俐伶闖金牌戰 續拚克拉術隊史首金

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
施劉俐伶在女子87公斤級4強賽以5：0擊敗伊朗選手。圖／中華代表團提供
施劉俐伶在女子87公斤級4強賽以5：0擊敗伊朗選手。圖／中華代表團提供

2026名古屋亞運

名古屋亞運克拉術賽場，我國代表隊再添獎牌！施劉俐伶今天在女子87公斤級4強賽面對伊朗選手法蒂瑪（BARMAKI KORDKOLAEE Fatemeh）以5：0勝出，再闖金牌戰，力拚克拉術代表隊隊史首金，也是本屆中華代表團第4金。

本屆克拉術代表隊已拿下1銀1銅，今天施劉俐伶在女子87公斤級8強賽以3：0擊敗蒙古選手甘包勒德（Gandelger Ganbold），確定至少再有一面獎牌入袋，下午4強賽對上伊朗選手，又以5：0拿下勝利，再拚克拉術第一金。

2026名古屋亞運 克拉術 施劉俐伶

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