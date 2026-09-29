亞運舉重／陳柏任抓舉暫居第二但挺舉三次失敗 無緣獎牌

名古屋亞運舉重場上，今天由陳柏任在男子110公斤級登場，抓舉189公斤排名第二，衝擊獎牌希望濃厚，但挺舉三次試舉都失敗，第三度參與亞運仍無緣頒獎台。

陳柏任第三度參與亞運，本屆男子110公斤級僅6名選手參賽，他在抓舉第一次試舉185公斤就成功，第二把舉起189公斤，但第三把挑戰平全國紀錄的195公斤但未能成功舉起，以189公斤暫居第二。

陳柏任接著在挺舉第一次試舉220公斤失敗，第二把將重量提升至222公斤也未能舉起，第三把再次挑戰雖舉起222公斤，但經過裁判檢視後改判失敗，以DNF（未完賽）收場，無緣獎牌。

世界紀錄保持人烏茲別克朱拉耶夫（Akbar Djuraev），抓舉第一把就以190公斤打破亞運紀錄，接著在第三把舉起197公斤，將自己保持的世界紀錄再提升1公斤，挺舉再以226公斤打破亞運紀錄，最終以總和423公斤摘金。