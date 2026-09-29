亞運拳擊／再退北韓強敵 陳念琴晉級金牌戰將拚首金

名古屋亞運拳擊女子65公斤級4強賽，我國好手陳念琴遭遇北韓黃孝順，也是今年亞錦賽金牌戰對手，最終再度以3：2技壓對手，晉級到金牌戰。

上屆杭州亞運會在女子66公斤級拿下銅牌的陳念琴，今年將挑戰連續兩屆奪牌，本屆她也一路過關斬將挺進到4強賽後確定銅牌保底，今天4強賽她則是遭遇今年4月亞錦賽金牌戰交手過的北韓黃孝順，當時陳念琴在該賽屈居下風的情況下最終逆轉勝出摘金，也是生涯第二面亞錦賽金牌。

在今天的對決中，陳念琴首回合則是佔盡上風取得5：0優勢，不過第二回合黃孝順也以4：1扳回一城，最終回雙方在體力上都明顯下滑，甚至在比賽最後階段不斷「換拳」，最終陳念琴依舊是以3：2勝出晉級金牌戰。