亞運射擊／楊昆弼平大會紀錄排名第1晉級 下午決賽登場爭金

我國亞運射擊不定向飛靶好手楊昆弼，今天在資格賽第三天賽程完成後，以125個泥盤擊落123個，不僅搶下資格賽第1名，還追平亞運資格賽大會紀錄，晉級下午的決賽。

曾在雅加達拿下不定向飛靶1金（男子個人）、1銀（混雙）的楊昆弼，不過上屆杭州亞運未能晉級決賽，讓他今年誓言要重回頒獎台。

在本屆的3天資格賽賽程中，楊昆弼在首日50個泥盤錯過2個泥盤後，後3輪總計75個泥盤都順利擊落，以總分123分的資格賽第1名晉級，並且追平亞運資格賽大會紀錄，晉級到今天下午2點半的決賽。

至於我國亞運8朝元老林怡君與隊友劉宛渝，則是在不定向飛靶女子組資格賽結束後以115分排名預賽第5、6名晉級到決賽，將在下午1點登場，爭奪站上頒獎台的機會。