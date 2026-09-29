快訊

潤泰千金不忍了！尹衍樑女兒尹崇恩教書7年遭學校除名 痛揭教育黑暗面

派閥角力！高市早苗黨內人事布局全分析

訂位被嗆「你家死人」！高雄火鍋店道歉祭包場免費吃 他反問：怎麼敢去

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運射擊／楊昆弼平大會紀錄排名第1晉級 下午決賽登場爭金

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
楊昆弼以123分奪資格賽第1，晉級決賽。圖／中華代表團提供
楊昆弼以123分奪資格賽第1，晉級決賽。圖／中華代表團提供

2026名古屋亞運

我國亞運射擊不定向飛靶好手楊昆弼，今天在資格賽第三天賽程完成後，以125個泥盤擊落123個，不僅搶下資格賽第1名，還追平亞運資格賽大會紀錄，晉級下午的決賽。

曾在雅加達拿下不定向飛靶1金（男子個人）、1銀（混雙）的楊昆弼，不過上屆杭州亞運未能晉級決賽，讓他今年誓言要重回頒獎台。

在本屆的3天資格賽賽程中，楊昆弼在首日50個泥盤錯過2個泥盤後，後3輪總計75個泥盤都順利擊落，以總分123分的資格賽第1名晉級，並且追平亞運資格賽大會紀錄，晉級到今天下午2點半的決賽。

至於我國亞運8朝元老林怡君與隊友劉宛渝，則是在不定向飛靶女子組資格賽結束後以115分排名預賽第5、6名晉級到決賽，將在下午1點登場，爭奪站上頒獎台的機會。

2026名古屋亞運 射擊 楊昆弼

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞運／29日中華拚獎牌焦點 飛靶楊昆弼、舉重陳柏任爭金

亞運射擊／關鍵失誤...19歲新星鄭晏晴第四收尾錯過頒獎台

亞運射擊／女子空氣手槍鄭晏晴吊車尾晉決賽 女團名列第5

亞運射箭／中華反曲弓男團列第4種子 湯智鈞個人資格賽排第3

相關新聞

亞運拳擊／再退北韓強敵 陳念琴晉級金牌戰將拚首金

名古屋亞運拳擊女子65公斤級4強賽，我國好手陳念琴遭遇北韓黃孝順，也是今年亞錦賽金牌戰對手，最終再度以3：2技壓對手，晉級到金牌戰。

亞運射擊／楊昆弼平大會紀錄排名第1晉級 下午決賽登場爭金

我國亞運射擊不定向飛靶好手楊昆弼，今天在資格賽第三天賽程完成後，以125個泥盤擊落123個，不僅搶下資格賽第1名，還追平亞運資格賽大會紀錄，晉級下午的決賽。

亞運田徑／中華隊後浪人才庫大爆發！單屆狂攬3牌創21世紀最佳

台灣在亞運田徑場最受矚目的必然是傅兆玄跳出60年來首張男子亞運金牌，但更令人振奮的是田徑代表團的人才庫厚度！傅兆玄27日男子跳高奪金、男子400接力於28日跑出銀牌、林仲威28日400欄奪銅，讓本屆亞運田徑狂攬3張獎牌，是21世紀以來最佳；上屆亞運我國僅有楊俊瀚能競爭亞洲田徑的巔峰，本屆我們迎來更多選手儲備。 跨欄前4我佔2席 台灣田徑代表團在本屆亞運表現令人振奮，傅兆玄躍過2公尺25奪金是本世紀男子田徑的突破，更讓人期待的是這樣的頂級選手越來越多。男子400公尺跨欄與400公尺接力都能見端倪，28日的男子400欄決賽，我國林仲威衝出48秒74、刷新PB、拿下銅牌，而陳建榮同場也刷新PB，以49秒25拿到第4名，雖然無緣雙牌，但本項目前4竟有2位台灣選手。 從過往陳天文的48秒63，至彭明揚的48秒62、陳傑的49秒05、再到林仲威與陳建榮等人，台灣近年陸續累積多名49秒線附近的亞洲頂級選手，本項目逐漸形成一群能彼此競爭的好手。 不僅有最速男能跑！ 男子400公尺接力也是另一項明顯的喜訊，由賴柏翔、陳玟溥、黃左軍、楊俊瀚組成的團隊，跑出38秒32的成績打破全國紀錄、成功奪銀，這比我國2

亞運克拉術／施劉俐伶挺進4強 保底銅牌再拚爭金機會

名古屋亞運克拉術確定再有獎牌進帳，施劉俐伶今天在女子87公斤級8強賽以3：0擊敗蒙古選手甘包勒德（Gandelger Ganbold），挺進4強，確定至少銅牌入袋，下午4強戰再力拚朝金牌戰挺進。

禁帶旗幟爭議 大會致歉「旭日旗可攜入」、未提我國旗

日媒Sponichi Annex昨天報導，名古屋亞運棒球賽事日前中華隊對上中國大陸隊，球場入口處以中英日文張貼告示，禁止攜帶中華民國國旗及旭日旗入場，引發爭議。大會昨發聲明致歉，指稱「旭日旗當然不屬禁止攜入的對象」，是現場人員的錯誤認知所致，但隻字未提及我國旗的爭議。對此，運動部和中華奧會昨天截稿前沒有回應。

亞運桌球／關鍵分猶豫遭逆轉 林昀儒給自己課題

名古屋亞運桌球男單四強賽，我國一哥林昀儒昨天遭遇中國大陸好手林詩棟，雙方鏖戰七局後，林昀儒以三比四遭到逆轉、無緣金牌戰，但仍收下生涯首面亞運單打銅牌。賽後談起這場高強度對決，林昀儒坦言，關鍵球處理仍有待加強，確實可惜。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。