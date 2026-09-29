亞運田徑／中華隊後浪人才庫大爆發！單屆狂攬3牌創21世紀最佳

台灣在亞運田徑場最受矚目的必然是傅兆玄跳出60年來首張男子亞運金牌，但更令人振奮的是田徑代表團的人才庫厚度！傅兆玄27日男子跳高奪金、男子400接力於28日跑出銀牌、林仲威28日400欄奪銅，讓本屆亞運田徑狂攬3張獎牌，是21世紀以來最佳；上屆亞運我國僅有楊俊瀚能競爭亞洲田徑的巔峰，本屆我們迎來更多選手儲備。

跨欄前4我佔2席

台灣田徑代表團在本屆亞運表現令人振奮，傅兆玄躍過2公尺25奪金是本世紀男子田徑的突破，更讓人期待的是這樣的頂級選手越來越多。男子400公尺跨欄與400公尺接力都能見端倪，28日的男子400欄決賽，我國林仲威衝出48秒74、刷新PB、拿下銅牌，而陳建榮同場也刷新PB，以49秒25拿到第4名，雖然無緣雙牌，但本項目前4竟有2位台灣選手。

從過往陳天文的48秒63，至彭明揚的48秒62、陳傑的49秒05、再到林仲威與陳建榮等人，台灣近年陸續累積多名49秒線附近的亞洲頂級選手，本項目逐漸形成一群能彼此競爭的好手。

不僅有最速男能跑！

男子400公尺接力也是另一項明顯的喜訊，由賴柏翔、陳玟溥、黃左軍、楊俊瀚組成的團隊，跑出38秒32的成績打破全國紀錄、成功奪銀，這比我國2018年雅加達亞運跑出的38秒98大幅提升，僅僅差距中國隊金牌成績0.15秒，這代表我國不僅有「台灣最速男」楊俊瀚，還有另外3名重要的短跑好手一起配合。

這張銀牌對於楊俊瀚也很有意義，從2014年仁川亞運擔任田徑團的最小學弟，到現在身為4屆亞運國手的大學長，楊俊瀚成為連三屆奪牌的田徑選手，而且前2張獎牌都是他的200公尺個人秀，這張獎牌則是他與學弟們一起拿下的。

良性競爭

跳高項目也不僅有奪金的傅兆玄，全國紀錄保持人葉柏廷，以及全大運金牌得主國體的張騰仁（距離2公尺25並不遠）都是能互相刺激進步的競爭對手，張騰仁受訪時就提過，若跳到最後剩自己一人，就沒人互相鼓勵，有人先跳過反而更有動力去拼。

本屆亞運田徑狂攬3張獎牌，已經刷新我國21世紀以來最佳，雖然單屆亞運的成績不能說明台灣田徑崛起，但至少能說明未來人才庫的累積。

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