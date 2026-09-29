亞運克拉術／施劉俐伶挺進4強 保底銅牌再拚爭金機會

名古屋亞運克拉術確定再有獎牌進帳，施劉俐伶今天在女子87公斤級8強賽以3：0擊敗蒙古選手甘包勒德（Gandelger Ganbold），挺進4強，確定至少銅牌入袋，下午4強戰再力拚朝金牌戰挺進。

我國克拉術代表隊在本屆亞運已有2面獎牌在手，女子57公斤級4強賽上演「寶島內戰」，由李宛庭挺進金牌戰，最終拿下銀牌；王品淳則是在4強戰不敵隊友收下銅牌。

今天施劉俐伶在女子87公斤級再斬獲一面獎牌，8強賽擊敗蒙古選手後，確保銅牌入袋，台灣時間今天下午1點對戰伊朗選手法蒂瑪（BARMAKI KORDKOLAEE Fatemeh），再拚爭金機會。