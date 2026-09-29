聽新聞
0:00 / 0:00

禁帶旗幟爭議 大會致歉「旭日旗可攜入」、未提我國旗

聯合報／ 編譯盧思綸、記者劉肇育／綜合報導
名古屋亞運棒球日前中華隊對上中國大陸隊，主辦單位在觀眾入口擺出禁止觀眾攜入「中華民國國旗」與「旭日旗」告示。聯合報系資料照
名古屋亞運棒球日前中華隊對上中國大陸隊，主辦單位在觀眾入口擺出禁止觀眾攜入「中華民國國旗」與「旭日旗」告示。聯合報系資料照

2026名古屋亞運

日媒Sponichi Annex昨天報導，名古屋亞運棒球賽事日前中華隊對上中國大陸隊，球場入口處以中英日文張貼告示，禁止攜帶中華民國國旗及旭日旗入場，引發爭議。大會昨發聲明致歉，指稱「旭日旗當然不屬禁止攜入的對象」，是現場人員的錯誤認知所致，但隻字未提及我國旗的爭議。對此，運動部和中華奧會昨天截稿前沒有回應。

這起爭議發生於廿五日中華隊對大陸隊的四強超級循環賽時，當天場館入口等處張貼告示，以圖片呈現旭日旗和我國的青天白日滿地紅國旗，並明文「上述旗幟不得攜入」。

大會廿八日在官網發布「關於棒球比賽場館不當告示的致歉聲明」，提到當天的確在場館入口等處，以旭日旗為例張貼上述旗幟不得攜入的告示，並承認此做法不當。

該聲明表示，為確保本次比賽順利進行，主辦單位對觀眾制定一些規則和限制，「展示參賽國以外的國家國旗」是禁止的行為之一；然而，旭日旗並不在禁止攜帶入場的範圍內，此次展示是由於在場人員的誤解所致，「對於造成觀眾的不便，我們深表歉意。」關於旭日旗的處理問題，將再次全面通報所有比賽場地，並努力防止類似事件再次發生。

但當天除了旭日旗，我國國旗也被列為禁止攜入的旗幟。該聲明卻只對旭日旗被「誤列」做出說明，通篇沒提及我國旗也遭禁的爭議。

2026名古屋亞運

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞運／認錯了！聲明致歉「不該禁旭日旗」未提封殺中華民國國旗

亞運棒球／球場告示禁旭日旗、中華民國國旗 主辦方就旭日旗部分致歉

日本亞運禁中華民國國旗與旭日旗 許宇甄：別拿國旗做政治秀

亞運棒球／銅牌戰開打前 大會賽前撤下禁帶中華民國國旗告示

相關新聞

禁帶旗幟爭議 大會致歉「旭日旗可攜入」、未提我國旗

日媒Sponichi Annex昨天報導，名古屋亞運棒球賽事日前中華隊對上中國大陸隊，球場入口處以中英日文張貼告示，禁止攜帶中華民國國旗及旭日旗入場，引發爭議。大會昨發聲明致歉，指稱「旭日旗當然不屬禁止攜入的對象」，是現場人員的錯誤認知所致，但隻字未提及我國旗的爭議。對此，運動部和中華奧會昨天截稿前沒有回應。

亞運桌球／關鍵分猶豫遭逆轉 林昀儒給自己課題

名古屋亞運桌球男單四強賽，我國一哥林昀儒昨天遭遇中國大陸好手林詩棟，雙方鏖戰七局後，林昀儒以三比四遭到逆轉、無緣金牌戰，但仍收下生涯首面亞運單打銅牌。賽後談起這場高強度對決，林昀儒坦言，關鍵球處理仍有待加強，確實可惜。

亞運拳擊／林郁婷擊敗北韓勁敵 過程如「鬥牛」

我國拳后林郁婷昨天在名古屋亞運拳擊女子六十公斤級八強賽登場，面對曾在今年亞錦賽擊敗過自己的北韓勁敵元恩景，林郁婷展現靈活腳步與防守反擊戰略，在第三回合成功逼出對手讀秒，經過三回合「浴血奮戰」後，以四比一力克對手，成功報了一箭之仇。此役獲勝後，林郁婷不僅順利挺進四強、鎖定保底銅牌，更創下連三屆亞運皆有獎牌進帳的亮眼紀錄。

亞運羽球／葉宏蔚、詹又蓁摘銅 隔空致歉李洋

名古屋亞運羽球賽事昨天展開準決賽爭奪，我國最後希望混雙組合葉宏蔚／詹又蓁遭遇強敵中國大陸搭檔蔣振邦／魏雅欣，最終以十三比廿一、九比廿一直落二落敗，無緣金牌戰，以銅牌作收。這不僅是兩人合作後的首次國際綜合運動會獎牌，也是本屆羽球隊唯一拿到的一面獎牌，連續兩屆賽事都以一銅作收。

亞運田徑／「短暫擁有金牌」我男子400接力 隔16年鍍銀

名古屋亞運中華代表團昨天在田徑場的雨中再傳捷報，在男子四百公尺接力、男子四百公尺跨欄斬獲一銀一銅，另射擊、羽球、桌球再收下三面銅牌，單日進帳一銀四銅，目前代表團累積三金八銀廿三銅。拳擊代表隊則已確定至少再有兩面銅牌進帳。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。