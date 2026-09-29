亞運羽球／葉宏蔚、詹又蓁摘銅 隔空致歉李洋

名古屋亞運羽球賽事昨天展開準決賽爭奪，我國最後希望混雙組合葉宏蔚／詹又蓁遭遇強敵中國大陸搭檔蔣振邦／魏雅欣，最終以十三比廿一、九比廿一直落二落敗，無緣金牌戰，以銅牌作收。這不僅是兩人合作後的首次國際綜合運動會獎牌，也是本屆羽球隊唯一拿到的一面獎牌，連續兩屆賽事都以一銅作收。

葉宏蔚上屆杭州亞運與李佳馨止步八強，羽球隊也僅有「麟洋配」王齊麟／李洋在男雙拿下一面銅牌，本屆葉宏蔚改與首次參賽的學妹詹又蓁合作，並以一局未失強勢挺進四強。雖然無緣再進一步，但詹又蓁坦言已有達到預期目標，「雖然這場心態有點急、戰術執行受阻，但第一次打亞運能拿牌，算是達成對自己的期許。」她笑稱賽前目標就是拿牌，希望「越亮越好」，一旁的葉宏蔚則幽默接話，「那就是自己拋光了。」

面對高張力的運動會賽程，葉宏蔚坦言體能與心理消耗極大，能奪牌已相當不易，提及上屆奪下男雙銅牌的李洋在賽前特別期許他們能超越自己，葉宏蔚打趣隔空致歉說，「跟他說聲很抱歉我做不到，下次再繼續努力。」

談到兩年後洛杉磯奧運的期待，葉宏蔚開玩笑直呼，「先讓我逃避一陣子」；詹又蓁則喊話要強化身體。