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亞運桌球／關鍵分猶豫遭逆轉 林昀儒給自己課題

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋報導
林昀儒（右）與林詩棟（左）握手致意。特派記者陳正興／名古屋攝影
林昀儒（右）與林詩棟（左）握手致意。特派記者陳正興／名古屋攝影

2026名古屋亞運

名古屋亞運桌球男單四強賽，我國一哥林昀儒昨天遭遇中國大陸好手林詩棟，雙方鏖戰七局後，林昀儒以三比四遭到逆轉、無緣金牌戰，但仍收下生涯首面亞運單打銅牌。賽後談起這場高強度對決，林昀儒坦言，關鍵球處理仍有待加強，確實可惜。

本屆亞運林昀儒身兼多項任務，在日前先帶領男團拿下銅牌後，單打也一路過關斬將闖進四強，鎖定個人首面亞運單打獎牌。面對過去九度對戰都吞敗、綽號「小石頭」的林詩棟，林昀儒昨天展現極佳的戰術轉換與執行力，在前幾局頻頻主動變線搶攻。不過隨著比賽推進，對手在關鍵時刻的戰術拆解更為精準，雙方一路拉鋸至第七局，最終林昀儒在關鍵分處理上稍顯猶豫，以九比十一落敗，無緣再進一步。

林昀儒賽後談到這場苦戰表示，「關鍵球對手處理得非常好。整場比賽其實起伏滿大的，到了最後一些落點和關鍵球，自己稍微有點猶豫，第一板的失誤也稍微多了一點。」但他強調，賽前教練團與自己都針對林詩棟做足了準備。

回首前陣子的狀態與本屆賽事表現，林昀儒自認在心態與球技上都有所收穫，「雖然幾場比賽都是差一兩分的可惜結果，但我感覺自己一直在面對問題，也希望能趕快解決。」

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