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亞運拳擊／林郁婷擊敗北韓勁敵 過程如「鬥牛」

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋報導
我國拳后林郁婷（左）擊敗北韓勁敵，連續三屆亞運有獎牌進帳。圖／中華代表團提供
我國拳后林郁婷（左）擊敗北韓勁敵，連續三屆亞運有獎牌進帳。圖／中華代表團提供

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我國拳后林郁婷昨天在名古屋亞運拳擊女子六十公斤級八強賽登場，面對曾在今年亞錦賽擊敗過自己的北韓勁敵元恩景，林郁婷展現靈活腳步與防守反擊戰略，在第三回合成功逼出對手讀秒，經過三回合「浴血奮戰」後，以四比一力克對手，成功報了一箭之仇。此役獲勝後，林郁婷不僅順利挺進四強、鎖定保底銅牌，更創下連三屆亞運皆有獎牌進帳的亮眼紀錄。

面對拳風剽悍、不斷猛烈逼進的元恩景，林郁婷賽後打趣形容，過程宛如「瞬間來到西班牙鬥牛」，談到對手的強悍身體對抗，她笑說，「雖然亞錦賽後針對身體對抗性做了很多強化，但大家剛才也看到，我已經很努力了，還是跟個玩具一樣飛來飛去，回去真的要再好好強化才行。」

林郁婷說，此役完全沒有繁複策略，就是抱持「放手一搏」的心態登台。提及是否已找回巴黎奧運勇奪金牌的高峰狀態，她謙虛表示，與當時仍有不小差距，賽前教練曾自強特別叮嚀她「回想巴黎奧運是怎麼打的」，自己也重新翻看奧運影片找感覺。

針對比賽中林郁婷鼻子不斷滲血的「浴血奮戰」畫面，曾自強澄清並非鼻腔出血，而是前一天被刮破皮的傷口較深，所以一直滲血。他也透露當時的心驚膽顫，「由於拳擊規則若因傷被醫官喊停，會直接以當下的按分判定勝負。第二回合結束平手時我們非常緊張，就怕醫生突然終止比賽。」

進入關鍵第三回合，林郁婷攻勢大爆發。曾自強在場邊著急狂喊「壓！壓！壓！」喊得太激動，大會人員還頻頻要求他坐下。

昨天順利取勝後，林郁婷明天四強賽將對上烏茲別克選手圖爾迪別科娃，這也是兩人繼巴黎奧運十六強賽後再度碰頭。

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