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亞運田徑／「短暫擁有金牌」我男子400接力 隔16年鍍銀

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋報導
男子四百公尺接力決賽，中華隊賴柏翔、陳玟溥、黃左軍、楊俊瀚（中）跑出卅八秒三二成績打破全國紀錄，摘下銀牌。特派記者陳正興／名古屋攝影
男子四百公尺接力決賽，中華隊賴柏翔、陳玟溥、黃左軍、楊俊瀚（中）跑出卅八秒三二成績打破全國紀錄，摘下銀牌。特派記者陳正興／名古屋攝影

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名古屋亞運中華代表團昨天在田徑場的雨中再傳捷報，在男子四百公尺接力、男子四百公尺跨欄斬獲一銀一銅，另射擊、羽球、桌球再收下三面銅牌，單日進帳一銀四銅，目前代表團累積三金八銀廿三銅。拳擊代表隊則已確定至少再有兩面銅牌進帳。

跳高好手傅兆玄替我國拿下六十年來首面亞運田徑男子金牌後，替代表隊注入一劑強心針。田徑場昨晚壓軸登場的男子四百公尺接力，賴柏翔、陳玟溥、黃左軍、楊俊瀚合力衝出卅八秒三二的佳績打破全國紀錄，一舉摘下銀牌，追平一九九○年北京亞運、二○一○年廣州亞運奪銀的佳績。

四人交接棒流暢，第三棒黃左軍還衝出領先優勢，隨後被中國大陸超越，最後一棒楊俊瀚頂住壓力，沒有讓南韓、泰國再超前。賽後隊友都哭成一團。楊俊瀚坦言心情有些複雜，預先想好的金牌感言用不上了，「短暫擁有金牌，衝過終點變銀牌，有點難過但也滿開心。」

男子四百公尺跨欄，中華隊好手林仲威跑出生涯最佳的四十八秒七四，雀躍奪銅。特派記者陳正興／名古屋攝影
男子四百公尺跨欄，中華隊好手林仲威跑出生涯最佳的四十八秒七四，雀躍奪銅。特派記者陳正興／名古屋攝影

男子四百公尺跨欄好手林仲威跑出生涯最佳的四十八秒七四奪銅，繼曼谷亞運男子四百欄陳天文摘銅後，暌違廿八年再有選手在該項目奪牌。林仲威說，「獎牌已經開張，不要讓田徑隊只有一面牌。」

林仲威昨天賽前就設下兩個目標：「打破全國紀錄和站上頒獎台」，他最終以○點一二秒之差，沒能超越彭名揚保持的全國紀錄，但刷新自己今年五月創下四十八秒七七紀錄。

十九歲旅日小將簡子傑在男子一千五百公尺決賽跑出三分卅九秒整的成績，再次刷新自己全國紀錄，首次參與亞運排名第六。我國跳遠全國紀錄保持人林昱堂則跳出個人本季最佳的八公尺○五，就差一公分無緣頒獎台、以第四作收。

中華射擊隊昨天鄭晏晴、田家榛、陳俞如聯手在女子廿五公尺手槍摘下團體銅牌，繼李孟遠在男子定向飛靶奪銅後，射擊代表隊收下第二面獎牌。

今天射擊隊的奪牌任務再交棒給不定向飛靶，楊昆弼在二○一八年在雅加達亞運奪金，本屆資格賽前兩輪拿下四十八分排第一；亞運「八朝元老」林怡君資格賽暫居第四，同樣瞄準獎牌。

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