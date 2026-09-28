亞運田徑／跳出本季最佳但1公分之差無緣獎牌 林昱堂嘆：這就是命

我國男子跳遠全國紀錄保持人林昱堂，今天在名古屋亞運男子跳遠決賽，成績一路提升，但最終成績8公尺05，僅以「1公分」之差沒能站上頒獎台，第4名作收，賽後他也直呼：「沒辦法，這就是命。」

林昱堂今天6次試跳只有1次失敗，而在第5跳跳出本季最佳的8公尺05，最終與奪下銅牌的安瓦羅夫（Anvar Anvarov）只有1公分的差距，與拿下銀牌的印尼選手穆拉里（Murali Sreeshankar）也只差2公分。

然而對於自己的表現，林昱堂說：「我今天能這樣跳，自己是覺得很滿意，如果以自己成績來看，因為從世大運到這次，中間其實我沒有真的好好去比賽，因為傷勢一直都沒有好，那這次是可以好好的在場上比賽。」

除了第三跳犯規之外，每跳都有成績，林昱堂說：「這代表我的成績跟我的訓練，都是在對的軌道上，希望這次回去休息完，明年還有亞錦賽、世錦賽，讓我可以好好的維持，把成熟的自己維持到之後去比賽。不要像這幾年一樣，可能有一場有成績之後就往下掉，掉了爬不起來。」

這次與獎牌「就差一點點」的遺憾，林昱堂放眼下一屆再拚，「五年後杜哈應該是有機會，就是盡力啦，這次就只有我一個賽季是7米80，最後還輸人家1公分，我是覺得，贏人家也是沒道理，但至少能夠把我的成績拉回來，相信大家看得出，我至少還能這麼跳。」