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亞運田徑／帶傷上陣怕成為隊友負擔 陳玟溥吐露接力摘銀的「故事感」

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
中華隊由賴柏翔（右起）、陳玟溥、黃左軍、楊俊瀚跑出38秒32的成績打破全國紀錄奪銀。特派記者陳正興／名古屋攝影
中華隊由賴柏翔（右起）、陳玟溥、黃左軍、楊俊瀚跑出38秒32的成績打破全國紀錄奪銀。特派記者陳正興／名古屋攝影

2026名古屋亞運

名古屋亞運我國田徑男子4X100公尺接力決賽，賴柏翔、陳玟溥、黃左軍、楊俊瀚今天跑出48秒74的佳績，以破全國紀錄的表現摘下銀牌，過終點選手抱成一團，陳玟溥也用眼水釋放壓力，「上場前有傷，我很害怕會是另外三個隊友的負擔。」

陳玟溥透露，自己帶傷上陣，自認沒有辦法百分之百的發揮，「所以我一直很擔心，昨天也睡不好，覺得自己可能會拖累到他們。」賽前團隊集體喊話，教練也告訴他們「最後一趟就all in吧！」陳玟溥說：「賽前熱身我也管不了痛不痛，衝就對了。」他也在第2棒替團隊衝出優勢，把近領先的局面交棒給黃左軍。

團隊4人各自帶著傷拚出銀牌，陳玟溥感觸特別深，「我很感謝我這幾個隊友，我們很早就在國訓中心裡面訓練了，看著大家都有大大小小的傷痛，彼此互相照料，覺得特別有故事感，拿到這塊牌是我們夢寐以求的。」

陳玟溥也特別感謝扛最後一棒的楊俊瀚，「還好有他的光環，因為他前兩屆都拿到牌，我一直都很希望可以吸到學長的光環，他真的是個傳奇，連續三屆都拿到獎牌。」

陳玟溥的家人今天親自到場觀賽，還坐在第二棒附近的位置，女友則是在他因帶傷情緒不穩定時，給他安定感，陳昱傑醫師更是他心中的「隱藏版人物」，過去協助他走過阿基里斯腱受傷的辛苦復健之路，今天上場前也持續幫他治療足底筋膜撕裂的狀況。

名古屋亞運田徑男子4X100公尺接力決賽，晚上壓軸登場，中華隊由賴柏翔、陳玟溥、黃左軍、楊俊瀚跑出38秒32的成績打破全國紀錄，再替我國摘下銀牌。特派記者陳正興／名古屋攝影
名古屋亞運田徑男子4X100公尺接力決賽，晚上壓軸登場，中華隊由賴柏翔、陳玟溥、黃左軍、楊俊瀚跑出38秒32的成績打破全國紀錄，再替我國摘下銀牌。特派記者陳正興／名古屋攝影

亞運 陳玟溥 田徑 2026名古屋亞運

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