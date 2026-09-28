亞運田徑／因腳傷壓力大到昨晚睡不好 黃左軍第3棒毫無保留拚回銀牌

我國田徑男子400公尺接力決賽，賴柏翔、陳玟溥、黃左軍、楊俊瀚以38秒32的佳績刷新全國紀錄，摘下銀牌，第3棒黃左軍從陳玟溥手中接棒後，一度拉出領先優勢，他說：「一傳給俊瀚學長，衝出去我就大跳，因為我知道一定了！」

從陳玟溥手中接棒後，黃左軍坦言自己有意識到，前方沒有人，「第一棒學長衝出來的時候，就覺得應該是有，看到玟溥很有殺氣，我一接到棒的時候，泰國就在旁邊，想說這不是我們平常會那麼近的距離，我就開始跑我自己的，一定有把握。」

帶著傷放手一搏衝佳績，黃左軍說：「這次成績我們很滿意，有達到了我們想要的目標，破全國加上拿一面獎牌，雖然不是金的但也是銀的。」

黃左軍透露，昨天在預賽跑完之後，自己就有感腳不太舒服，甚至有點鬱悶，「因為知道腳的狀況不太好，昨天也只睡了兩、三個小時，睡也睡不著，我一直跟媽媽祈禱說，這次我今年最後一趟了，就讓我拚完，看能不能拿個獎牌，我也不想學長、老師們覺得很可惜。」

他提到，今天在熱身時就給自己很大的壓力，「大腦一直告訴自己腳怎麼了，但身體一直告訴我不要想太多，站上去的時候一度想說完蛋了，腳感覺不太對，但看到柏翔學長衝過來那麼努力，玟溥也是全力衝，我就覺得我也沒什麼好保留了。」

這一面得來不易的銀牌，黃左軍也想獻給今年過世的母親，「謝謝我媽媽幫我祈求，這腳最後沒有很嚴重。」