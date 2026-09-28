亞運田徑／克服懷疑成功「解銀牌夢」 賴柏翔扛第一棒衝破全國紀錄

名古屋亞運田徑賽事今天晚間上演壓軸大戲，我國男子400公尺接力隊在決賽飆出38秒32破全國紀錄的佳績勇奪銀牌，擔任第一棒打頭陣的賴柏翔，賽後感動表示，自己終於在賽場上「解開夢境」，把平時訓練與模擬的狀態完美發揮，也很感謝團隊與教練給他機會證明自己。

「前幾個禮拜我有做一個夢，夢到我交棒給玟溥、玟溥再交給左軍，那最後就是，我發現中國是在前面，那學長（楊俊瀚）出去是跟泰國出去，但是有拉開一段距離，後面夢就醒了。今天終於解開這個夢了！」賴柏翔笑說，當時夢境裡戰況膠著，醒來後還一直想著這個夢該怎麼解，如今成功與隊友一起摘下銀牌，讓他恍然大悟。

事實上，先前外界曾對賴柏翔單項成績有所疑慮，讓他一度也懷疑過自己，但他選擇把質疑化為動力，在彎道與第一棒技術上下足苦功，「大家覺得玟溥、左軍跟學長（楊俊瀚）都有10秒20以內的實力，只有我還在10秒40、50，覺得我可以下場了。我很想為大家跑這個位置，今天呈現出來給所有人看。」

完成接棒後，賴柏翔在場邊緊盯隊友，看到楊俊瀚衝過終點線確定奪牌時，心裡滿是感動，「雖然沒有拿到金牌，但這面銀牌給我們很大的信心，也破了全國紀錄。」他感性感謝到場支持的家人、後勤醫療團隊與教練劉元凱等人，並向全台球迷喊話：「謝謝大家，我們做到了！」