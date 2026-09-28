亞運田徑／經歷金銀轉瞬之間 楊俊瀚連三屆奪牌坦言心情複雜

名古屋亞運田徑賽事今天晚間上演壓軸大戲，中華男子400公尺接力隊在決賽飆出38秒32破全國紀錄的好成績摘下銀牌，扛下壓軸第四棒的「台灣最速男」楊俊瀚，衝過終點線時心情相當複雜，透露自己短暫體驗過「擁有金牌」又變回銀牌的過程，雖然有些許遺憾，但仍為團隊的突破與堅持感到無比光榮。

身為隊上的老大哥，楊俊瀚此役再度扮演定海神針的角色，帶領賴柏翔、陳玟溥與黃左軍三位學弟一路狂衝，成功為中華隊進帳一面價值連城的銀牌，也是他個人連續三屆亞運皆有獎牌入帳。

談到衝過終點線那一刻的心情，楊俊瀚坦言情緒非常複雜，「每一屆其實都很複雜。短暫的擁有過金牌，然後衝過終點變成銀牌，但我覺得有這樣的經驗也夠了啦！」

楊俊瀚笑著表示，其實昨天已經想好金牌感言，可惜最終仍是與金牌擦身而過，「本想講說，因為昨天就是非常地振奮我們田徑的士氣，暌違60年拿下金牌。然後我就覺得說，我昨天有一點靈感，其實下一面好像不用等60年，等一天應該差不多。」

賽後，四名小將在後押區緊緊圍在一起，楊俊瀚也特別開導學弟們，要大家抬起頭來享受這份榮耀，他說：「我跟他們說我們跑得非常不錯，不要難過，因為大家都發揮出超越自己的實力，我們真的做到了。壓力很大沒有錯，但我們很享受這個舞台，要為自己感到光榮。」

從廣州亞運後暌違多年再奪接力銀牌，楊俊瀚感謝教練團、物治師與隊友的全力配合。談到未來，他目光堅定地表示，明年還有亞錦賽與世錦賽等重頭戲，希望能帶著這股突破全國紀錄的氣勢，讓這個團隊與成績繼續走得更遠。