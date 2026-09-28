亞運田徑／男子400公尺接力衝出全國紀錄奪銀！ 田徑場進帳1金1銀1銅
名古屋亞運田徑男子4X100公尺接力決賽，今天晚間壓軸登場，中華隊由賴柏翔、陳玟溥、黃左軍、楊俊瀚跑出38秒32的成績打破全國紀錄，再替我國摘下銀牌，田徑隊兩天包辦「金銀銅」，進帳1金1銀1銅。
中華田徑隊昨天先有傅兆玄在男子跳高摘金，今天林仲威在男子400公尺跨欄決賽48秒74奪下銅牌，晚間男子4X100公尺接力決賽再添獎牌，賴柏翔、陳玟溥、黃左軍、楊俊瀚一路狂衝，跑出破全國紀錄的佳績，繼2010年廣州亞運後再奪男子接力銀牌。
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