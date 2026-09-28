亞運田徑／男子400公尺接力衝出全國紀錄奪銀！ 田徑場進帳1金1銀1銅

名古屋亞運桌球男單4強賽在今天登場，我國一哥林昀儒遭遇世界排名第8名的中國大陸林詩棟，儘管賽前處在對戰9連敗，但林昀儒今天仍是打出精彩一戰，以12：10、11：9、8：11、9：11、11：9、6：11、9：11敗下陣來，但仍收穫生涯首面亞運單打銅牌。

2026-09-28 14:32