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亞運田徑／男子400公尺接力衝出全國紀錄奪銀！ 田徑場進帳1金1銀1銅

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亞運／29日中華拚獎牌焦點 飛靶楊昆弼、舉重陳柏任爭金

中央社／ 名古屋28日電
楊昆弼。 中華代表團提供
楊昆弼。 中華代表團提供

2026名古屋亞運

名古屋亞運中華代表隊明天將繼續衝搶獎牌，男子不定向飛靶好手楊昆弼前2天資格賽暫居第1，男子舉重陳柏任都有機會替中華再添金牌。

楊昆弼生涯第3次參加亞運，他在前2天的資格賽結束分數高居第1，明天將進行最終回合的資格賽，結束後會取前8名晉級決賽。

依照他目前的穩定性來看，很有機會繼李孟遠的定向飛靶銅牌、女子25公尺手槍團體銅牌後，再替射擊隊搶下獎牌。

另外男子舉重110公斤賽場上，中華好手陳柏任也將登場，這個量級今年僅6人參賽，其中陳柏任和另一名烏茲別克選手報名成績同為420公斤，很有機會坐二望一。

中華拳擊好手陳念琴已經在女子65公斤級安抵4強保底銅牌一面，明天將對上北韓好手黃孝順，力拚金牌賽門票。

田徑賽場上明天將進行最後一天賽事，中華女子鏈球好手余雅倩將亮相，要替田徑隊努力締造連續3天都有獎牌入袋的好運。

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