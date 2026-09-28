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亞運田徑／男子400公尺接力衝出全國紀錄奪銀！ 田徑場進帳1金1銀1銅

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亞運田徑／簡子傑男子1500公尺再破全國獲第6 發揮到9成5直呼好玩

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
簡子傑(中)。 中華代表團提供
簡子傑(中)。 中華代表團提供

2026名古屋亞運

19歲旅日好手簡子傑首度參與亞運，今天在田徑男子1500公尺決賽跑出3分39秒整的佳績，刷新自己保持的全國紀錄，最終排名第6作收，他自認表現發揮到9成5，「最後那0.5成，感覺後面再加一點的話，或許有機會前三，有點小可惜。」

簡子傑在預賽跑出3分45秒82的成績晉級，今天在決賽更享受在其中，他說：「就是想盡辦法讓名次能高一點就高一點，不太在乎自己的感受，就是能往前跟就往前跟。」

再次打破自己在今年3月寫下的3分41秒88全國紀錄，賽後他卻爽朗地笑說：「我對破全國沒那麼在乎，我覺得這場比賽滿好玩的，跑了一個沒跑過的跑法，在大比賽試試看這樣子。」而這跑法是否奏效？他說：「還不錯，前面都做得不錯，最後100公尺有扣了一點。」

簡子傑坦言，原本覺得好像有機會前三，就差在最後100公尺沒發揮好，「覺得好像有機會再往前一點，可是使用自己的方式，最後100公尺有點使用錯誤，所以感覺後面100公尺沒有再加上去，是小扣分的地方。」

對於首次的亞運體驗，他說：「就是享受比賽，沒什麼包袱。」在日本出賽，不少選手也都是他認識的學長、學姊，簡子傑表示：「很幸運可以跟他們一起比賽，或是上個月一起訓練，很開心有不同的體驗，也看到亞洲頂級選手是什麼訓練方法。」

而瑞穗公園陸上競技場內，民眾為地主選手應援的熱情加油聲，也讓簡子傑印象深刻，「我第一次在最後400公尺，完全聽不到，我只聽得到『啊～』的一堆聲音，完全聽不到，反正就是滿意外的，我沒想到加油聲那麼大聲。」

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