亞運射擊／25公尺手槍女團奪銅寫紀錄 陳俞如卸下焦慮

名古屋亞運射擊25公尺手槍中華女團今天摘下銅牌，締造隊史首登頒獎台，來自國立清華大學的陳俞如透露，近期訓練狀態沒有很好，因此賽前相當焦慮，如今得到好結果。

由三屆奧運國手田家榛領軍，搭配首次踏上亞運殿堂的新星陳俞如、鄭晏晴組成的中華25公尺手槍女團，昨天在慢射階段繳出858分、暫居第4名，不過今天在速射階段上演逆轉戲碼，最後合計射出1734分進帳銅牌，僅次於中國、韓國，同時是中華射擊隊史首面亞運25公尺手槍女團獎牌。

清大高材生陳俞如接受中央社採訪時自評，這次亞運表現沒有到理想狀態，畢竟亞運前心情超級焦慮，有種沒有準備好就要去比賽的感覺，進而影響到訓練狀況，所幸學姊田家榛、學妹鄭晏晴射出亮眼成績，才有這面得來不易銅牌。

與隊友率先完成前3輪的賽事後，陳俞如提到，接著只能看著對手靜待結果，她透露當下感覺相當可怕，甚至拉著鄭晏晴一起集氣對手「漏1發」，並打趣形容「感覺有點壞」，沒想到天從人願，真讓獎牌到手，並送給好麻吉鄭晏晴最好的生日禮物，「當時真的很緊張。」

陳俞如補充，與鄭晏晴是同一個教練，因此平常訓練、生活都在一起，加上頻率相近，因此進入國訓後變得越來越熟，而學姊田家榛則扮演定心丸角色，「她對我們兩個也很好，常叫我們放心，跟著她一起就對了。」