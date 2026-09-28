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亞運田徑／哈薩克女子馬拉松競走正妹率先衝線 鞋款違規失金牌痛哭
哈薩克正妹競走選手托克桑芭耶娃（Yasmina Toxanbayeva）今天經歷心碎時刻，她原本在亞運女子馬拉松競走項目率先通過終點，卻因鞋款技術規定問題，最終被取消成績。
法新社報導，中國選手旦增曲宗遞補摘金，隊友馬麗獲得銀牌，地主日本選手梅野倖子奪銅。
21歲的托克桑芭耶娃昨天以3小時22分20秒的成績率先通過終點，但賽後有人提出抗議，使正式結果延遲數小時才公布。
最終，根據世界田徑總會（World Athletics）的選手鞋款規定，托克桑芭耶娃的成績被取消。
得知這項結果後，托克桑芭耶娃向她的團隊、支持者及哈薩克政府致謝。
她在社群媒體Instagram寫道：「感謝所有為我奮力爭取的超級英雄。」
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