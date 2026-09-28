亞運田徑／受傅兆玄奪金激勵 林仲威400欄奪銅：別讓田徑隊只有一面牌

我國田徑代表隊昨天在名古屋亞運由傅兆玄在男子跳高摘金，也讓後續準備上場的隊友受激勵，林仲威今天「接棒」在男子400公尺跨欄跑出生涯最佳成績摘銅，他說：「昨天獎牌開張了，至少我也要繼續延續下去。」

林仲威今天亞運男子400公尺跨欄決賽登場，他透露，本來有設下兩個目標，「打破全國紀錄」和「站上頒獎台」，而他最終跑出48秒74的成績破生涯最佳摘下銅牌，與彭名揚保持的48秒62全國紀錄則還有0.12秒，他說：「有破自己佳紀錄，也有拿到牌，算是滿意的成績。」

林仲威指出，面對像亞運這樣的大比賽，原本最擔心自己的自信心和抗壓性，「其實我到最後兩個欄時，幾乎完全爆掉了，甚至以為我連銅牌都拿不到，所以我真的是拚命撐。」

過去已拿過亞青、亞錦賽銅牌，今天再集到一面亞運銅牌，林仲威說：「原本也想拚個銀牌，但至少能夠站上頒獎台，已經很滿意了。」家人、朋友今天都有到場觀賽，他指出：「我最後有撐住，就是不想讓他們失望。」

昨天看傅兆玄奪下我國近60年來的首面亞運男子田徑金牌，林仲威坦言，自己因此感到有些壓力，「就覺得他可以拿牌，我也要好好拚一下，因為獎牌已經開張了，不要讓田徑隊只有一面牌。」