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亞運田徑／林仲威男子400公尺跨欄48秒74 衝出生涯最佳奪銅牌
名古屋亞運田徑場上今天晚間再添獎牌進帳，男子400公尺跨欄好手林仲威在決賽跑出48秒74，以破個人最佳成績奪下銅牌，本屆田徑第2面獎牌進帳，也寫近28年來再有台灣選手在男子400公尺跨欄奪牌；陳建榮跑出同樣破個人最佳的49秒25獲第4。
中華田徑代表隊在亞運連兩天進帳獎牌，昨天有傅兆玄在男子跳高決賽摘下我國60年來首面亞運田徑男子獎牌，今天在徑賽場上又傳佳績。
兩名男子選手林仲威、陳建榮今天在男子400公尺跨欄決賽登場，林仲威衝出48秒74的好成績，刷新個人在5月於日本大阪木南道孝紀念田徑賽跑出的48秒77，再寫生涯最佳，同時成為繼1998年曼谷亞運陳天文奪銅後，再有台灣選手於亞運男子400公尺跨欄奪下獎牌；陳建榮同樣跑出個人最佳成績，但以些微之差錯過頒獎台。
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