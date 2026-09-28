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亞運高球／大雨打亂高爾夫練習日　「亞運菜鳥」徐薇淩盼能下場熟悉

中央社／ 名古屋28日電
徐薇淩首度代表中隊參加亞運。 法新社(資料照)
徐薇淩首度代表中隊參加亞運。 法新社(資料照)

2026名古屋亞運

名古屋亞運高爾夫賽事將於30日展開，中華男、女各3名代表隊成員今天預定下場練球，結果遭逢大雨無法練完18洞。「亞運菜鳥」徐薇淩無奈表示，希望開打前有機會正常練習。

名古屋亞運高爾夫賽事在春日井鄉村俱樂部東球場舉辦，不同於奧運高爾夫男、女賽程分開進行，亞運採取上午男生、下午女生輪流開打的方式，從9月30日至10月3日登場。

中華高爾夫代表隊陣容強大，男子隊有王偉軒、洪健堯、詹世昌，其中洪健堯昨天才剛拿下亞巡賽中華名人賽冠軍，狀況正火燙。

女子隊也大有來頭，包括相隔20年再度參加亞運的「微笑球后」曾雅妮，「中華一姐」卻是亞運菜鳥的徐薇淩，以及美巡賽好手錢珮芸。

徐薇淩告訴中央社記者，因為雨太大所以練不了18洞，「我就下場切、推9洞，雅妮跟Money（錢珮芸）則是打了9洞。我自己覺得這個球場的特色就是果嶺很大也很多層，偏偏下雨有點積水，要練長推桿也沒辦法。」

儘管徐薇淩已經參加過東京奧運、巴黎奧運，這卻是她從業餘到職業以來，首度披上亞運戰袍。

只不過徐薇淩的亞運初體驗似乎有些混亂，她說：「像今天排定給我們下場練習的時間是7點，但當時雨很大，我們待了1個多小時打算離開，但接駁車又要等到12點。結果這時大會人員竟跑來跟我們說，還是可以練球，想下場就下場，時間過了也沒關係。」

徐薇淩提到，這次選手都住在指定的2間飯店，也各有接駁車，但很多時候選手都不知道當下這班車要開去哪裡，還要問幾次才知道，「不過來之前有看到一些消息和新聞，也算是有心理準備。」

徐薇淩抵達名古屋後，就去造訪中繼站御園小學，她說：「沒想到可以利用一個廢棄小學變成這樣，裡面非常可愛，我最喜歡那個心靈小空間，感覺可以在比賽的空檔中沉澱一下。」

亞運 徐薇淩 高爾夫 2026名古屋亞運 高球

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