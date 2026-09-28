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亞運拳擊／曾自強爆料林郁婷浴血奮戰退敵戰術 4強碰巴黎奧運對手

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
林郁婷今天浴血奮戰擊敗北韓好手元恩景。圖／中華代表團提供
林郁婷今天浴血奮戰擊敗北韓好手元恩景。圖／中華代表團提供

2026名古屋亞運

我國拳擊好手林郁婷今天在名古屋亞運女子60公斤級賽事挺進4強、確定連三屆奪牌，面對曾在亞錦賽擊敗過自己的北韓好手元恩景，林郁婷本場展現靈活腳步與防守反擊戰略，更在第三回合成功逼出對手讀秒，一舉奠定勝基。

教練曾自強賽後表示，林郁婷此役戰術執行非常成功，即便比賽後半段體能依舊未減，反而愈打愈如魚得水，「前兩回合盤算我們有優勢，但第二回合裁判給平手，所以第三回合特別提醒她要多移動、善用臂展優勢。對方急著進攻抓不到我們，反而被我們抓到空檔回擊，這非常加分。」

針對比賽中林郁婷鼻子不斷滲血的「浴血奮戰」畫面，曾自強特別澄清並非鼻腔出血，而是前一天被刮破皮的傷口較深所致。他也透露當時的心驚膽顫，「由於拳擊規則若因傷被醫官喊停，會直接以當下的按分判定勝負。第二回合結束平手時我們非常緊張，就怕醫生突然終止比賽。」

為了不讓比賽因傷被腰斬，曾自強在第三回合於台下瘋狂大喊指揮、要求林郁婷主動壓迫搶分，甚至顧不得大會人員的制止，「大會一直叫我坐下，我根本沒理他，一直叫郁婷『走開、移動！』」

在今天順利取勝後，林郁庭也將在4強賽對上烏茲別克選手圖爾迪別科娃（Sitora Turdibekova），也是兩人繼巴黎奧運16強賽後再度碰頭。

2026名古屋亞運 拳擊 林郁婷

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