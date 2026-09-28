亞運拳擊／形容對手像牛自己像玩具 林郁婷「放手一搏」連三屆摘牌

我國「拳后」林郁婷今天在名古屋亞運拳擊女子60公斤級8強賽登場，經過3回合苦戰以4：1力克北韓勁敵元恩景，成功報了今年亞錦賽落敗的一箭之仇，不僅鎖定保底銅牌，更創下連續3屆亞運皆有獎牌進帳的亮眼紀錄。

面對拳風剽悍、不斷猛烈逼進的元恩景，林郁婷賽後打趣形容過程宛如「瞬間來到西班牙鬥牛」，她坦言，此役完全沒有繁複策略，就是抱持「放手一搏」的心態登台，雖然前兩回合雙方勢均力敵，但關鍵第三回合成功掌控節奏，一舉拿下勝利。

談到對手的強悍身體對抗，林郁婷笑說：「雖然亞錦賽後針對身體對抗性做了很多強化，但大家剛才也看到，我已經很努力了，還是跟個玩具一樣飛來飛去，回去真的要再好好加碼強化才行。」

提及是否已找回2024年巴黎奧運勇奪金牌的高峰狀態，林郁婷謙虛表示與當時仍有不小差距，她透露賽前教練曾自強曾特別叮嚀她「回想巴黎奧運是怎麼打的」，自己也重新翻看奧運影片找感覺，「我覺得距離那種狀態還差很多，尤其在心態以及身體的操縱能力上。不過非常感謝教練這段時間對我的『摧殘』與心狠，才讓我在台上能咬牙挺住。」