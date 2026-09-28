亞運拳擊／林郁婷擊敗北韓選手完美復仇 至少銅牌也確定連3屆奪牌

我國「拳后」林郁婷今天在名古屋亞運拳擊賽女子60公斤級8強賽登場，經過3回合苦戰以4：1擊敗北韓選手元恩景，至少保住銅牌，也確定連續3屆亞運奪牌（都是不同量級），最大目標當然是奪下個人在亞運第2面金牌。

林郁婷在2018年雅加達亞運51公斤級獲得銅牌，3年前杭州亞運57公斤級贏下金牌，前年更在巴黎奧運57公斤級封后，成為我國首位在奧運拳擊賽奪金的名將；她因為性別檢測爭議一度休兵，挺過風暴後改打60公斤級，今年4月在亞洲錦標賽復出並拿下銅牌，6月WB盃中國大陸貴陽戰也挺進金牌戰。

現年30歲的林郁婷重返亞運戰場，前天16強賽以3：2擊敗哈薩克強敵格拉菲耶娃（Viktoriya Grafeyeva），今天對決元恩景，第1回合雙方積極進攻，5名裁判有3名判林郁婷占優勢，第2回合元恩景反撲，3名裁判給她優勢，最後一回合林郁婷掌握攻勢，5名裁判一面倒判她勝出。

林郁婷在亞錦賽以1：4不敵元恩景，只能抱回銅牌，今天在亞運完美復仇。