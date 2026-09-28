快訊

蔣友柏50歲求婚後首發聲！突破心魔過關卡：有名有錢不代表成功

人多到關不起門！高鐵人員拿醫藥箱穿越人潮急奔 疑乘客昏倒

亞運拳擊／林郁婷擊敗北韓選手完美復仇 至少銅牌確定連3屆奪牌

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運網球／網球賽事受雨勢攪局 謝淑薇、曾俊欣混雙首戰延賽

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
曾俊欣／謝淑薇混雙首戰因雨延賽，曾俊欣把握機會練球。特派記者葉姵妤／攝影
曾俊欣／謝淑薇混雙首戰因雨延賽，曾俊欣把握機會練球。特派記者葉姵妤／攝影

2026名古屋亞運

名古屋亞運網球賽事第二天，碰上當地雨勢攪局，賽程因雨延後進行，原訂3場台灣選手要進行的賽事，只有葛藍喬安娜順利完成女單16強賽，男單許育修及混雙謝淑薇曾俊欣的比賽都因雨延至明天。

本屆網球賽事自昨天開打，但今天一早現場就下雨，在戶外進行的比賽因此一延再延，儘管部分賽事移至室內球場進行，當日賽程仍大塞車。

葛藍喬安娜16強賽原訂在上午10點進行，但因雨延至下午2點，趁著雨勢停歇時才開打，她也順利以6：1、6：1直落二拍下勝利，而比賽到尾聲時現場又開始下雨，葛藍喬安娜的賽事打完後，後續的賽事又因雨暫停。

至於許育修男單32強賽同樣因雨等不到開打；謝淑薇與曾俊欣首度搭檔的混雙賽事，則先是因雨延至室內球場進行，然而因太多比賽消化不了，比賽也在下午宣布取消，延至明天進行。

在今天戶外球場賽事都取消後，曾俊欣隨後也現身球場上進行練習，他指出，昨天有和謝淑薇一起練習，狀況不錯，今天自己則是一早就到球場，雖然延賽，還有在室內球場練到球。然而因賽程受雨勢影響，曾俊欣明天可能面臨單打、混雙一日兩戰的辛苦狀況。

賽程因雨被打亂，還有來日本遊學的台灣球迷，買了最貴的票券進場後，才得知台灣選手後續賽事因雨延賽，因此撲了空，但因室內球場還有其餘賽事在進行，也無法辦理退票，球迷只能苦笑說，「至少有看到台灣選手出來練球。」

名古屋亞運28日部分賽事因雨延賽。特派記者葉姵妤／攝影
名古屋亞運28日部分賽事因雨延賽。特派記者葉姵妤／攝影

2026名古屋亞運 網球 謝淑薇 曾俊欣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞運網球／葛藍喬安娜等4小時僅花45分鐘挺進8強 再一勝鎖定獎牌

亞運軟網／「到最後一刻都沒有想放棄」 江旻育8強止步不甘心落淚

亞運網球／網路謠言不搭謝淑薇 許育修無奈闢謠：我沒有說

亞運軟網／陳柏邑男子單打挺進4強 保底銅牌入袋

相關新聞

亞運拳擊／林郁婷擊敗北韓選手完美復仇 至少銅牌也確定連3屆奪牌

我國「拳后」林郁婷今天在名古屋亞運拳擊賽女子60公斤級8強賽登場，經過3回合苦戰以4：1擊敗北韓選手元恩景，至少保住銅牌，也確定連續3屆亞運奪牌（都是不同量級），最大目標當然是奪下個人在亞運第2面金牌。

亞運桌球／遭林詩棟逆轉苦吞對戰10連敗 林昀儒銅牌作收

名古屋亞運桌球男單4強賽在今天登場，我國一哥林昀儒遭遇世界排名第8名的中國大陸林詩棟，儘管賽前處在對戰9連敗，但林昀儒今天仍是打出精彩一戰，以12：10、11：9、8：11、9：11、11：9、6：11、9：11敗下陣來，但仍收穫生涯首面亞運單打銅牌。

亞運桌球／苦戰7局惜敗林詩棟奪銅 林昀儒坦言有可惜也有收穫

名古屋亞運桌球男單4強賽今天登場，我國桌球一哥林昀儒遭遇中國大陸好手林詩棟，雙方鏖戰7局後，林昀儒以3：4遭到逆轉、無緣金牌戰，但仍收下生涯首面亞運單打銅牌，賽後談起這場高強度對決，林昀儒坦言雖然心態與發揮已有提升，但關鍵球處理仍帶有遺憾，確實有點可惜。

亞運射擊／中華隊女團25公尺手槍奪銅！田家榛個人排第5下午續拚獎牌

名古屋亞運射擊女子25公尺手槍今天進入快射階段，3位台灣女將為中華代表團再斬獲一面獎牌，在團體賽入帳銅牌，第5度拚戰亞運的42歲好手田家榛，以總分583分排名第五，挺進台灣時間下午1點15分登場的個人賽決賽。

亞運羽球／葉宏蔚、詹又蓁搭檔混雙4強止步 羽球隊一銅作收

名古屋亞運羽球今天展開4強賽程，其中我國組合葉宏蔚／詹又蓁，今天遭遇中國大陸搭擋蔣振邦／魏雅欣，最終以13：21、9：21敗下陣來，以銅牌作收。

亞運網球／網球賽事受雨勢攪局 謝淑薇、曾俊欣混雙首戰延賽

名古屋亞運網球賽事第二天，碰上當地雨勢攪局，賽程因雨延後進行，原訂3場台灣選手要進行的賽事，只有葛藍喬安娜順利完成女單16強賽，男單許育修及混雙謝淑薇／曾俊欣的比賽都因雨延至明天。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。