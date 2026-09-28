亞運網球／網球賽事受雨勢攪局 謝淑薇、曾俊欣混雙首戰延賽

名古屋亞運網球賽事第二天，碰上當地雨勢攪局，賽程因雨延後進行，原訂3場台灣選手要進行的賽事，只有葛藍喬安娜順利完成女單16強賽，男單許育修及混雙謝淑薇／曾俊欣的比賽都因雨延至明天。

本屆網球賽事自昨天開打，但今天一早現場就下雨，在戶外進行的比賽因此一延再延，儘管部分賽事移至室內球場進行，當日賽程仍大塞車。

葛藍喬安娜16強賽原訂在上午10點進行，但因雨延至下午2點，趁著雨勢停歇時才開打，她也順利以6：1、6：1直落二拍下勝利，而比賽到尾聲時現場又開始下雨，葛藍喬安娜的賽事打完後，後續的賽事又因雨暫停。

至於許育修男單32強賽同樣因雨等不到開打；謝淑薇與曾俊欣首度搭檔的混雙賽事，則先是因雨延至室內球場進行，然而因太多比賽消化不了，比賽也在下午宣布取消，延至明天進行。

在今天戶外球場賽事都取消後，曾俊欣隨後也現身球場上進行練習，他指出，昨天有和謝淑薇一起練習，狀況不錯，今天自己則是一早就到球場，雖然延賽，還有在室內球場練到球。然而因賽程受雨勢影響，曾俊欣明天可能面臨單打、混雙一日兩戰的辛苦狀況。

賽程因雨被打亂，還有來日本遊學的台灣球迷，買了最貴的票券進場後，才得知台灣選手後續賽事因雨延賽，因此撲了空，但因室內球場還有其餘賽事在進行，也無法辦理退票，球迷只能苦笑說，「至少有看到台灣選手出來練球。」