亞運桌球／林昀儒止步4強摘銅 教練：放下大石頭卻遇到小石

我國桌球一哥林昀儒今天於名古屋亞運男單4強賽陷入苦戰，經過多局激戰後不敵中國大陸好手林詩棟，最終收下男單銅牌，賽後教練王翊澤坦言，雖然結果有些遺憾，但林昀儒在這場比賽展現出極快的臨場戰術調整，整體發揮已相當充實，「我們已經突破了原本的第一個關卡（奪牌），把大石頭放下，只是現在遇到了另外一顆石頭（林詩棟綽號小石頭）。」

回顧整場賽事，王翊澤指出兩人在關鍵球的處理上成為勝負分水嶺，他表示，對手在關鍵時刻的出手相對果斷且敢於施壓，這也讓林昀儒在出手時產生較多顧慮，「可能大家看到接發球失誤或直接丟分，主要是因為擔心上手後進入相持階段會陷入不利，所以急於加上速度與力量，反而造成自己的失誤。」

儘管沒能挺進金牌戰，王翊澤對林昀儒的表現仍給予高度肯定，他特別提到，第三局在7：4領先時遭遇對手的幸運球，導致氣勢逆轉，是十分可惜的分差點，「如果那局能順利拿下取得開局優勢，結果可能會完全不一樣。不過昀儒這場最大的改變就是戰術執行與變化非常快，也達到了很好的效果。」

從出征前設定的單打與團體奪牌目標來看，王翊澤認為團隊已完成階段性任務，面對實力雄厚的中國大陸好手，他表示，「只要是選手跟教練都想拿金牌，但選手已經拚盡全力。雖然沒能拿到金牌，我還是給予絕對的鼓勵與肯定，畢竟大家都是努力去拚每一分，我們會繼續調整，準備迎向下一個挑戰。」