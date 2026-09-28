亞運／接駁巴士、場館接連出包 內部文件揭籌備大混亂

名古屋亞運開幕後，接連傳出選手接駁巴士未到、住宿報到耗時、排球場館照明設備損壞，以及韓國隊賽前誤播北韓國歌等問題。日媒調查發現，大會籌備工作早在開幕1年多前便已嚴重落後，負責場館搭建與營運的法國企業GL events Japan被指是最大問題。

「週刊文春」報導，取得多份內部資料，內容涉及亞運組委會與GL的合作及相關業務，詳細記錄了從賽事籌備初期開始，便已出現的嚴重延誤與混亂。

其中引發最大爭議的是18日在岐阜縣各務原市舉行的男子曲棍球韓國對孟加拉之戰。比賽開始前，現場原本應播放韓國國歌，卻誤播成北韓國歌。

朝日新聞報導，根據大會組織委員會相關人士透露，賽前雖然進行過2次彩排，但2次都沒有實際播放音樂測試。14日首次彩排時，因為電源故障等問題，未能播放影像及音樂；到了比賽首日清晨再次彩排，仍然沒有測試音樂，負責團隊當時可能也不在現場。

一名相關人士表示，工作人員很可能直到第一場比賽才首次實際播放音樂，最後因現場慌亂而選錯國歌。

其他競技項目也對籌備狀況表達不安。有一名幹部表示，他負責的項目雖然舉行過測試賽，但是規模太小，令人擔心正式比賽時的交通接駁是否能順利運作。他向其他項目的負責人討論此事，沒想到對方卻回答，「你們至少還能舉辦測試賽，已經很令人羨慕了。」

組委會高層也坦承，確實有部分項目未能在正式比賽前舉辦測試賽。通常奧運、亞運等大型賽事都會透過測試賽檢查場館營運、交通接駁及設備操作等環節，但這屆賽事部分場館直到比賽前夕仍在施工。

「週刊文春」取得的多份組委會內部資料顯示，本屆亞運的籌備延誤並非開幕前夕才出現，而是從1年多前便持續累積。

外界關注的焦點是全面承攬比賽場館搭建與營運工作的法國企業GL events Japan。這家公司是總部位於法國里昂的GL events集團日本法人，集團在全球20多個國家承辦活動規畫、場地搭建與營運。

GL也曾承包關西世博多座展館的施工及營運，但多家分包商控訴遭拖欠工程款，目前已演變成訴訟。日本地方議會過去也曾質疑，將如此龐大的場館搭建及營運業務集中交由同一家公司，可能存在風險。

2025年4月，GL與亞洲運動會組織委員會以「隨意契約」方式簽約，也就是沒有經過一般公開競標，由發包單位直接選定特定廠商簽訂合約。合約金額高達630億日圓（約新台幣127億元）。

愛知縣政府當時說明，如果分別向不同業者發包，整體費用估計約為700億日圓，透過整體打包委外，可將經費控制在較低水準。

不過，簽約後的籌備工作並未按照計畫推進。GL首先必須確認場館設施的具體規格、價格與工作範圍，原定在2025年6月底完成，卻從這一階段便開始延誤。

到了2025年10月，相關工作仍未完成，雙方持續審查GL提交的工程量清單（BOQ），也就是列出工程所需材料、作業項目及數量，以計算費用的工程數量明細表。

根據內部報告，GL提出的場館整備與營運計畫總額一度增加至814億日圓，比原訂630億日圓的合約金額高出184億日圓。雙方雖在10月上旬達成共識，決定將最終金額控制在630億日圓以內，但據稱GL之後提交的BOQ，仍持續超出合約金額數十億日圓。

除了經費問題，內部文件也顯示，GL與組委會之間的溝通並不順利。組委會曾在報告中指出，提出的指示遲遲未能反映在規畫內容中。到了今年1月底，問題依然未獲解決。

一名大會相關人士談到當時的情況時表示，「如果等待一份完全無誤的BOQ，籌備進度恐怕會出現致命性的延誤。因此，第一線單位只能在BOQ尚未完成的情況下做出取捨，繼續推進工作。」為了將支出控制在合約範圍內，部分項目據稱採取降低建材品質、減少資材及設備數量等方式調整。

針對工作延誤、預算一度升至814億日圓，以及後續規格變更等問題，組織委員會回應表示，不便回答與GL之間的協商內容。

除了承包商問題，組委會去年也曾面臨營運資金吃緊，導致進度放緩。雖然今年起加快籌備，但部分場館工程仍一路持續至比賽前夕，整體時程相當緊迫。

大會開幕後，選手住宿設施報到時間過長、接駁巴士未依計畫抵達，以及場館設備故障等問題陸續浮現。接連出現的疏失，使外界開始質疑本屆大會的籌備與管理能力。最新傳出的是中華隊昨天參加完棒球銅牌頒獎典禮後，沒有接駁巴士可搭，最後改叫計程車分批回飯店。

一名組委會高層表示，目前唯一值得慶幸的是，這些問題尚未直接改變比賽結果或比賽進行，但強調「必須避免發生直接影響比賽的問題。」