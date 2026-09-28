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亞運桌球／苦戰7局惜敗林詩棟奪銅 林昀儒坦言有可惜也有收穫

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
林昀儒4強賽惜敗林詩棟以銅牌作收。特派記者陳正興／攝影
林昀儒4強賽惜敗林詩棟以銅牌作收。特派記者陳正興／攝影

2026名古屋亞運

名古屋亞運桌球男單4強賽今天登場，我國桌球一哥林昀儒遭遇中國大陸好手林詩棟，雙方鏖戰7局後，林昀儒以3：4遭到逆轉、無緣金牌戰，但仍收下生涯首面亞運單打銅牌，賽後談起這場高強度對決，林昀儒坦言雖然心態與發揮已有提升，但關鍵球處理仍帶有遺憾，確實有點可惜。

本屆亞運林昀儒身兼多項任務，在日前先帶領男團拿下銅牌後，單打也一路過關斬將闖進4強，鎖定個人首面亞運單打獎牌，面對過去9度對戰都吞敗的林詩棟，林昀儒今天展現極佳的戰術轉換與執行力，在前幾局頻頻主動變線搶攻。不過隨著比賽推進，對手在關鍵時刻的戰術拆解更為精準，雙方一路拉鋸至第七局，最終林昀儒在關鍵分處理上稍顯猶豫，無緣再進一步。

林昀儒賽後談到這場苦戰表示，「關鍵球對手處理得非常好。整場比賽其實起伏滿大的，到了最後一些落點和關鍵球，自己稍微有點猶豫，第一板的失誤也稍微多了一點。」但他強調，賽前教練團與自己都針對林詩棟做足了準備，「都打到4強了，一定是全力以赴去拚。」

回首前陣子的狀態與本屆賽事表現，林昀儒自認在心態與球技上都有所收穫，他坦言先前成績不如預期理想時，確實給了自己不少無形壓力；但這次從團體賽一路打到個人賽，自己在心態調適與賽場轉換上都做得不錯，「雖然幾場比賽都是差一兩分的可惜結果，但我感覺自己一直在面對問題，也希望能趕快解決它。」

雖然沒能挺進決賽，但能在高強度的大賽中抱回獎牌，對林昀儒而言仍是不小肯定，「在大賽能拿到牌非常不容易，希望讓我繼續往前突破。」

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