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亞運網球／葛藍喬安娜等4小時僅花45分鐘挺進8強 再一勝鎖定獎牌

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
葛藍喬安娜女單挺進8強。圖／中華代表團提供
葛藍喬安娜女單挺進8強。圖／中華代表團提供

2026名古屋亞運

名古屋當地今天一早持續下雨，網球賽事受到雨勢影響一延再延，葛藍喬安娜原訂在上午10點進行女單16強賽，比賽卻因雨延至下午2點才開打，葛藍喬安娜僅花45分鐘以兩個6：1收下勝利，前進8強，再一勝就能確保獎牌入袋。

為了原訂10點開打的單打賽事，葛藍喬安娜今天一早5點起床上課，團隊也因為她的比賽，7點就出發搭車前往比賽場地，讓她直呼「辛苦大家了」，接著在不確定賽事是否開打的狀況下，仍於8點就在室內球場練球做準備。

依照氣象預報，名古屋當地整天都是雨天，葛藍喬安娜透露，原本以為應該沒機會比賽，「熱身完一直到比賽前，隔了4個小時，然後就有一點突然地被叫下去打，所以趕快調整心態，準備下去比賽，讓自己一直保持在很專注的狀態。」

葛藍喬安娜一直等到下午2點才開始比賽，但面對實力稍有落差的對手、伊朗女將法爾扎米（Mandegar Farzami），快速打下勝利。葛藍喬安娜也直呼亞運很特別，「亞運讓人感動的一點，就是可以看到不同國家的選手來比賽，今天對上伊朗，其實她也打很好，我就是把平常自己練的東西做好就好。」

葛藍喬安娜在上屆杭州亞運於16強止步，今年第二度參與亞運，打下二連勝挺進8強，下一戰有望對上第一種子，她說：「其實滿興奮，這幾年的努力就是為了亞奧運，很高興能排上亞運種子，也希望可以展現出自己的優點，盡力拚。」

我國網球代表隊選手在場邊觀賽。圖／中華代表團提供
我國網球代表隊選手在場邊觀賽。圖／中華代表團提供

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