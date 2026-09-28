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亞運桌球／遭林詩棟逆轉苦吞對戰10連敗 林昀儒銅牌作收

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
我國桌球一哥林昀儒。特派記者陳正興／攝影
我國桌球一哥林昀儒。特派記者陳正興／攝影

2026名古屋亞運

名古屋亞運桌球男單4強賽在今天登場，我國一哥林昀儒遭遇世界排名第8名的中國大陸林詩棟，儘管賽前處在對戰9連敗，但林昀儒今天仍是打出精彩一戰，以12：10、11：9、8：11、9：11、11：9、6：11、9：11敗下陣來，但仍收穫生涯首面亞運單打銅牌。

林昀儒生涯與林詩棟9度交手都不曾贏球，可說是陷入絕對的對戰劣勢，今天林昀儒首局2：0開局後，隨即被打出一波波5：1的反撲，但林昀儒仍是穩住陣腳，回敬6：1攻勢，並一度取得9：7領先，儘管林詩棟也連續靠著強勁的正手拍再追到10：10平手，但林昀儒仍是頂住壓力，以12：10先下一城。

第二局林昀儒再度取得2：0開局，但林詩棟在調整後又再度緊咬比分，但該局後段林昀儒的攻勢仍是讓林詩棟難以防守，以10：8再度率先取得局點，並以11：9再下一城，取得2：0領先。

第三局林昀儒就維持犀利攻勢，一度取得5：4領先，不過林詩棟也展現強大韌性逆轉戰局，以11：8追回一成。第四局林昀儒開局一度落後，儘管局中他也展開猛烈反撲一度逆轉戰局，但仍是讓林詩棟以11：9扳平戰局。

第五局林昀儒重新調整後開局打出一波9：2的猛攻，儘管林詩棟隨後追到僅剩1分差距，但林昀儒仍是頂住壓力收下局點，以11：9取得3：2聽牌。第六局林詩棟開局取得7：2領先，並以11：6再度扳平，將比賽帶入決勝局。

決勝局開局林昀儒連拿2分，不過林詩棟隨即將比賽帶回拉鋸局面，雙方一來一往戰至8：8，林昀儒卻連續出現接球出界與回擊掛網，讓林詩棟率先以10：8取得賽末點，關鍵時刻林昀儒頂住壓力先化解一個賽末點，但最終因為回擊觸網出界，讓林詩棟以11：9搶下金牌戰門票，林昀儒則是以生涯首面亞運男單銅牌作收。

我國桌球一哥林昀儒。特派記者陳正興／攝影
我國桌球一哥林昀儒。特派記者陳正興／攝影

亞運 林昀儒 桌球 2026名古屋亞運

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