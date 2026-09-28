亞運棒球／球場告示禁旭日旗、中華民國國旗 主辦方就旭日旗部分致歉

名古屋亞運棒球賽事25日中華隊對上中國隊，球場入口以中、英、日文張貼告示，禁止攜帶中華民國國旗與旭日旗入場。主辦方今天在官網聲明，就將旭日旗列為禁止對象一事致歉。

千葉電視台、「體育日本」等日媒報導，這起事件發生在25日中華隊對上中國隊的4強超級循環賽。

日媒指出，比賽後段，有中華球迷在觀眾席拿出印有Taiwan字樣的毛巾替球員加油，遭現場工作人員制止，引發騷動；隨後更有球迷號召高喊Team Taiwan宣洩情緒。

現場球迷認為，既然公告只寫著禁止攜帶中華民國國旗進場，印有Taiwan或Team Taiwan字樣的毛巾就應可展示。報導指出，相關爭議至今持續，也反映中華球迷對大會規定感到困惑。

而亞運主辦方今天在官網發布「關於棒球比賽場館不當張貼告示的致歉聲明」。聲明指出，大會為確保賽事順利進行，列出部分禁止事項，其中包括「展示參賽國以外國家的國旗」。

不過，主辦方同時說明：「當然，旭日旗並不屬於禁止攜入的對象，此次是因現場的錯誤認知而張貼了相關告示。」並為造成觀眾不愉快致歉：「對於造成各位觀眾不愉快的感受，我們深表歉意。」

至於後續處理，主辦方表示：「關於旭日旗的處理方式，我們將再次向所有比賽場館徹底傳達相關規定，今後將努力避免發生類似情況。」聲明中則未提及Taiwan、Team Taiwan、中華民國國旗等爭議。

「旭日旗」是一面以紅日與向外放射的光芒線為圖案的日本旗幟，過去曾被舊日本海軍用作軍艦旗。有部分意見認為該旗象徵侵略與軍國主義。

現今日本海上自衛隊仍以旭日旗作為隊旗與艦艉旗，而陸上自衛隊則改用八道光芒、周圍鑲金邊的新版隊旗。