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亞運羽球／混雙銅牌到手卻留遺憾 詹又蓁：這場還是可惜了點

中央社／ 名古屋28日電
葉宏蔚、詹又蓁混雙搭檔不敵中國大陸組合蔣振邦、魏雅欣，仍進帳銅牌。圖中華代表隊提供
葉宏蔚、詹又蓁混雙搭檔不敵中國大陸組合蔣振邦、魏雅欣，仍進帳銅牌。圖中華代表隊提供

2026名古屋亞運

名古屋亞運今天進行羽球混雙4強賽，中華隊搭檔組合葉宏蔚、詹又蓁以13比21、9比21不敵中國大陸組合蔣振邦、魏雅欣，仍進帳銅牌。賽後詹又蓁直嘆，「奪牌有達標，但這場還是可惜了點。」

世界羽球聯盟（BWF）混雙世界排名第9的葉宏蔚、詹又蓁，賽前與世界第3的蔣振邦、魏雅欣交手過1次，在去年BWF北極公開賽，當時台灣組合直落2吞敗。

今天雙方再度交手，首局前段葉宏蔚和詹又蓁搭檔還能與對手抗衡，不過幾次主動失誤再加上輪轉上露出太多空檔，被對手一波帶走，先讓出首局。

第2局開賽兩邊短暫1比1平手後，中國組合拉出一波10比3攻勢，領先進入技術暫停；短暫休息後，分數被越拉越大，葉宏蔚、詹又蓁只能吞下敗仗。

賽後生涯首度參加亞運的詹又蓁表示，「我覺得打到這裡已經算有達成目標，但這場我們表現沒有那麼理想，2個人都有點急躁，雖然一直在溝通，但是感覺我們好像執行不太出來教練給的戰術。」

詹又蓁指出，第一次打亞運氣氛非常不一樣，畢竟4年才舉辦一次，「其實剛跟學長搭配時，亞運就是我們第一個小目標，也很開心打到4強，就是今天有點可惜，沒有打到我們想要的樣子。」

葉宏蔚提到，「確實很累，畢竟運動會跟巡迴賽就是不一樣，張力大很多，緊張感也比較大。我很慶幸沒有兼項，不然我覺得我團體賽打完再來打這個，應該就會扛不住。」

結束2人合作的第一次亞運，葉宏蔚、詹又蓁又將回歸BWF賽場。談到下一個目標，詹又蓁開心地說：「大概就是奧運吧，聽說奧運前一年要搶積分會很辛苦，但我也沒有經歷過所以很期待。」

沒想到葉宏蔚在旁苦笑說：「先不要讓我聽到那2個字（奧運），我想先逃避一下再說。」

混雙 羽球 亞運 2026名古屋亞運

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