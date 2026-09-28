亞運羽球／銅牌作收未能完成李洋期待 葉宏蔚暫不想聽到這兩字

名古屋亞運羽球我國代表隊最後希望混雙葉宏蔚／詹又蓁，今天在4強賽登場遭遇中國大陸蔣振邦／魏雅欣，最終僅奮戰33分鐘就以直落二敗下陣來，以銅牌成績作收，也是今年羽球隊唯一一面獎牌，賽後葉宏蔚也直言亞運的張力和緊張感，確實讓他覺得「好累」。

上屆杭州亞運我國羽球代表隊僅有男雙「麟洋配」拿下銅牌作收，而今年在團體賽與單打賽事雙雙出局後，今天登場的4強賽僅剩下混雙葉宏蔚／詹又蓁登場，在已經確定銅牌保底的情況下，繼續力拚獎牌成色升級。

不過面對世界排名第3的蔣振邦／魏雅欣，葉宏蔚／詹又蓁仍是屈居下風，最終以13：21、9：21敗下陣來，以銅牌作收，羽球隊也是連續兩屆僅有一面銅牌進帳。

談到這次亞運表現，詹又蓁坦言能打進四強已經有達到目標，可惜4強賽並沒有發揮水準，打得太過急躁，「今天我自己在心態上有點沒有信心，但我就當作是一次經驗，畢竟是第一次大賽。」

今年亞運羽球賽程不少選手都在個人賽面臨一日兩戰的考驗，加上日前落幕的團體賽，對於選手體能形成巨大考驗，讓葉宏蔚也直言好累，「我很慶幸自己沒有兼項，不然打完團體賽再來打個人賽，我看還是扛不住，這賽程排起來對選手來說不太友善，因為運動會的關係前面還有團體賽，對大家消耗都很大。」

對於以銅牌成績作收，葉宏蔚也直言，在賽會前運動部部長同時也是上屆銅牌得主的李洋就曾跟他說，希望兩人能夠超越他們上屆（銅牌）紀錄，「但要跟他說聲很抱歉沒有做到，但我覺得能追到他們已經做得很好，下一次再想辦法更努力。」

在亞運落幕後，兩人除了將重回BWF巡迴賽賽場外，也將繼續為洛杉磯奧運資格努力，但葉宏蔚也笑著表示，目前還不想聽到「奧運」兩個字，「我還沒有想要面對，還想再逃避一陣子。」