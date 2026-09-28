亞運射擊／中華隊女團25公尺手槍奪銅！田家榛個人排第5下午續拚獎牌

名古屋亞運射擊女子25公尺手槍今天進入快射階段，3位台灣女將為中華代表團再斬獲一面獎牌，在團體賽入帳銅牌，第5度拚戰亞運的42歲好手田家榛，以總分583分排名第五，挺進台灣時間下午1點15分登場的個人賽決賽。

女子25公尺手槍資格賽分成慢射、快射項目，各射30發、每發10分，總分600分，成績加總後取前8名晉級決賽。

昨天慢射率先登場，3位台灣女將鄭晏晴、田家榛、陳俞如不約而同都繳出286分，依序排在第17到19位；今天再戰快射，田家榛以總分583分衝上第6，鄭晏晴580分排名第9，總分與印度好手辛格（Esha Singh）相同，但鄭晏晴20發命中內10環，不敵辛格的22發命中內10環。

3人成績加總1734分，在團體賽收下銅牌，僅次於金牌中國大陸隊的1743分、銀牌南韓隊的1735分。

田家榛過去4度征戰亞運，2014年在10公尺空氣手槍團體賽奪得銀牌，這回再度收穫獎牌，下午將為首面個人賽而戰。