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葉宏蔚、詹又蓁混雙4強止步 台灣亞運羽球一銅作收

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亞運羽球／葉宏蔚、詹又蓁搭檔混雙4強止步 羽球隊一銅作收

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
台灣混雙組合葉宏蔚（右）、詹又蓁（左）獲得銅牌。圖中華代表團提供
台灣混雙組合葉宏蔚（右）、詹又蓁（左）獲得銅牌。圖中華代表團提供

2026名古屋亞運

名古屋亞運羽球今天展開4強賽程，其中我國組合葉宏蔚／詹又蓁，今天遭遇中國大陸搭擋蔣振邦／魏雅欣，最終以13：21、9：21敗下陣來，以銅牌作收。

葉宏蔚上屆杭州亞運與李佳馨搭擋在混雙8強止步，今年則是改與詹又蓁搭擋出擊，並且一路挺進到4強賽，且至今維持一局未失的好狀態，並在今天遭遇蔣振邦／魏雅欣，雙方過去曾有過一次交手紀錄，由蔣振邦／魏雅欣以直落二勝出。

雙方今天再度碰頭，最終台灣組合在兩局賽事中依舊屈居下風，以13：21、9：21敗下陣來，無緣爭奪金牌，並以銅牌作收，也是本屆與球隊唯一一面獎牌。

2026名古屋亞運 羽球

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