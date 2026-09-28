亞運田徑／父母首度海外觀戰成定心丸 傅兆玄驚喜奪金：我到現在還不敢相信

台灣男子跳高好手傅兆玄在27日男子跳高決賽跳出2.25公尺，以試跳成功率優勢勇奪金牌，不僅為中華代表團拿下本屆第3金，也寫下台灣田徑重要里程碑。

這是台灣隊史首面亞運男子跳高金牌，更是自1966年曼谷亞運吳阿民在男子十項全能封王後，台灣男子田徑選手暌違60年再度站上亞運金牌頒獎台。

傅兆玄賽後仍難掩驚喜，直呼：「我到現在都還不敢相信！」他坦言，賽前並沒有想過自己能在亞運奪金，原本認為若能拿下銀牌就已經非常幸運。

傅兆玄表示，當確定金牌到手時，腦中一度有些空白，隨後才被巨大的喜悅包圍。他說，雖然決賽碰上雨天，但自己的狀況並未受到太大影響，雖然最後沒能跳出生涯最佳成績，仍能替中華隊拿下本屆第3金，意義非常重大。

台灣男子跳高好手傅兆玄（圖）27日以2公尺25的成績拿下名古屋亞運金牌，他賽後受訪時透露，家人有到現場加油給他很大安定感。圖中央社提供

這面金牌也讓台灣田徑隊史再添新頁。台灣過去在亞運男子跳高最佳成績，是廖學松在1990年北京亞運拿下銅牌，傅兆玄此役則直接把隊史紀錄推向金牌。

回顧台灣亞運田徑金牌史，楊傳廣曾在1954年馬尼拉亞運男子十項全能摘下台灣田徑首金，並於1958年東京亞運完成2連霸；蔡成福也在1958年東京亞運男子400公尺跨欄奪金；吳阿民則在1966年曼谷亞運男子十項全能封王。

女子項目方面，紀政在1966年曼谷亞運女子跳遠奪金，1970年曼谷亞運又拿下女子100公尺金牌；台灣上一面亞運田徑金牌，則是王惠珍在1994年廣島亞運女子200公尺所拿下。

對傅兆玄而言，這場比賽除了締造歷史，也帶著家人的支持。他透露，父母這次首度到國外現場看他比賽，讓他心情安定許多，不會像過去那樣浮躁。比賽過程中，他盡量不去想太多，只專注在自己的節奏裡，直到第1次成功跳過2.25公尺後，才發現自己暫時排在第1，當下心情相當興奮。

傅兆玄終結台灣60年亞運田徑男子金牌荒。 美聯社

傅兆玄也坦言，自己比賽中一度有快抽筋的感覺，挑戰2.28公尺時身體已經有些疲累，所幸腳踝沒有再度受傷，能健康完成比賽已是重要收穫。這面金牌也讓他可獲得450萬元國光獎金，被問到獎金用途時，他一開始笑說還不知道，隨後表示會與家人分享這份榮耀與收穫。

站上亞運最高頒獎台後，傅兆玄並未把這面金牌視為終點。他表示，亞運奪金只是夢想的開始，接下來希望能先努力達到世錦賽參賽標準，也要讓自己的技術動作更加穩定。傅兆玄強調，自己仍未踏上奧運舞台，未來還有更高目標要繼續挑戰。