暌違60年亞運男子田徑奪金 跳高傅兆玄封王

名古屋亞運田徑賽場昨天傳出好消息，我國男子跳高好手傅兆玄以二公尺二五成績拿下金牌，不僅是今年中華代表團的第三面金牌，更是我國田徑男子選手相隔六十年再度站上亞運頒獎台最高點，加上在克拉術、舉重、棒球場也都有奪牌捷報，單日進帳一金二銀二銅，累積拿下三金七銀十九銅。

上屆亞運拿第六名的男子跳高好手傅兆玄展現絕佳狀態，在二公尺二二跳過後就確定有獎牌進帳，他在二公尺二五第一次試跳就成功，印度選手庫沙雷第二次試跳才成功，兩人接著挑戰二公尺二八都失敗，相同成績比前一個高度，傅兆玄因第一次過竿而摘金。他也成為繼一九六六年的吳阿民後，再一位奪下亞運金牌的我國男子田徑選手，吳阿民得知消息後表示，太高興了，「我們的跳高終於突破了。」他在當年曼谷亞運以男子十項全能摘金。

賴清德總統得訊後，即拍發賀電祝賀。傅兆玄賽後直言不可置信，「我竟有這個能力拿到金牌，自己都覺不可思議，剛開始我想說可以拿個第三，或是幸運的話就是第二，真沒想到是拿一個金牌」。

傅兆玄說，儘管一度有要抽筋的感覺，但還是順利跳過二公尺二五，可惜無法向自己個人最佳成績（二公尺二七）或是全國紀錄（二公尺三○）挑戰。傅兆玄將獲得國光獎金四五○萬元，代表團激勵金兩千美元，中華田徑協會理事長葉政彥也宣布頒發卅萬元獎金，以及教練獎金十五萬元予孫念祖。

克拉術、舉重、棒球 進帳二銀二銅

在克拉術賽場上，李宛庭與王品淳攜手在女子五十七公斤級帶回一銀一銅，陳玟卉在舉重女子六十九公斤級奪銀牌，中華成棒隊則是在銅牌戰以五比一擊敗中國大陸，收穫銅牌。