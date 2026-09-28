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克拉術創紀錄 李宛庭奪銀獻亡母

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋報導

2026名古屋亞運

名古屋亞運克拉術女子五十七公斤級賽事昨天傳回捷報，我國好手李宛庭一路過關斬將殺進決賽，雖然最終金牌戰在判決有些許不利的情況下，以○比三不敵烏茲別克勁敵阿戈喬諾娃，但收下銀牌仍刷新隊史在亞運克拉術項目的最佳成績。

帶著連兩屆亞運止步八強的遺憾，更曾在備戰期間咬牙降重近十一公斤，李宛庭昨天站在頒獎台上難掩激動。

這面創下歷史新頁的銀牌背後，更藏著李宛庭對亡母無盡的思念與感謝，大學時期經歷長達四年的低潮期，正是母親始終如一的陪伴與支持，才讓她走出陰霾，並在大學畢業前一舉奪下全運會冠軍。

然而，就在她興高采烈與母親分享喜悅的隔天，媽媽卻突然中風倒下，在昏迷兩年多後離世，成為她內心深處的痛。如今登上亞運頒獎台，李宛庭哽咽地表示，「我想把這面獎牌獻給我在天上的媽媽，媽媽一直活在我的心裡，相信媽媽今天也看到了我的表現。」

同日賽事在四強準決賽則上演「台灣內戰」，由廿一歲的王品淳迎戰學姐李宛庭，從上一屆杭州亞運擔任陪練員，到本屆親自站上亞運頒獎台摘下銅牌，王品淳坦言「一切都很意外」，早上出門前還為了要不要帶頒獎鞋猶豫許久。

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