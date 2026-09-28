媽媽親睹跳高摘金 傅兆玄：不可思議

在亞運的舞台上披著中華代表團會旗繞場，傅兆玄昨天在名古屋亞運跳高決賽以二公尺二五的成績摘金，他用「不可思議」來形容昨晚這從沒想過的奪金時刻，生涯成人等級國際賽的第一面金牌入袋，直到賽後他都直呼有點不敢相信，「希望可以在場上一直待著、披會旗繞場一圈。」

傅兆玄生涯最佳成績為去年跳過的二公尺二七，昨天雖未破個人最佳，但一舉摘下亞運金牌，寫下我國六十年來再有田徑男子選手在亞運摘金，賽後他掩不住的笑意直說開心，「我現在有這個能力拿到金牌，覺得有點不可思議。」

過往常常在大賽要跨越二公尺二○大關時遇上心魔，昨天傅兆玄一舉突破，國際賽首金入手，他說：「這次反而沒有想太多，就是按照自己節奏。」家人在場觀賽也讓他更安心。

回首一路走來，傅兆玄雖在高中階段就跳出亮眼成績，拿下全運會金牌，但近年成績卡關一度陷入低潮，尤其二○二四年葉柏廷打破全國紀錄，更讓他大受打擊，「我花了滿久的時間才調整過來，覺得為什麼我不能再進步一點、把自己成績拚上去，然後一起進步，有點落後的感覺。」

學長學弟在身邊替他加油，成為他的動力，家人的支持，也是成就這片金牌的幕後推手，傅兆玄透露，近期的幾場在北部的賽事，媽媽有到場的比賽，他都跳得比較好。這次亞運，家人更是首次到國際賽現場替他加油，傅兆玄說：「讓我有一點定心丸的感覺，比較沒有那麼浮躁，可以把專注度拉回來，也更相信自己一點。」

媽媽第一次來看他比國際賽，他笑說：「幸好有拿出一點實力，有他們在很好。」因為這面金牌獲得至少四八○萬元的高額獎金，他也第一時間說：「可能先拿一部分當孝親費，跟家人一起分享。」