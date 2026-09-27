亞運田徑／傅兆玄亞運跳高摘金 高中展現天賦教練盛讚全能天才

現年23歲的傅兆玄衝破多年低潮，今天在名古屋亞運拿下男子跳高金牌，高中為他奠定絕佳基礎的教練陳鴻傑透露，「兆玄爆發力強、練習認真，高中時就看得出是個全能天才。」

傅兆玄的媽媽是排球選手，身高170公分，爸爸「自稱」是跳高選手，身高181公分，家裡有3兄弟，排行老二的傅兆玄身高最高，有196公分。

傅兆玄從小學開始接觸田徑三項混合運動，國三已經長到超過180公分，升上高中時才專注練習跳高專項，「這項運動可以在空中飛翔，而且可以讓全場都專注看我一個人比賽，是我喜歡跳高的原因。」

從高中開始傅兆玄就到桃園高中練習，由同樣是台灣跳高名將陳鴻傑指導，成績也從高一的1公尺9多，到高二訓練時就跳過2公尺19，這也讓傅兆玄在16歲時，就代表桃園市拿下全國運動會男子跳高金牌。

陳鴻傑透露，傅兆玄的爆發力很強，身體協調性也很好，如果當初練十項全能的話，今天也很有機會挑戰金牌；他還提到，傅兆玄第一次練習撐竿跳，就能直接跳過3公尺80，完全就是個「練武奇才」。

只不過天才也會有遇到瓶頸的時候，傅兆玄頂著「天才高中生」的美譽，進入成年賽場後，卻不斷的在受傷、恢復、比賽的循環中掙扎，「之前成績卡很久，一直都在傷後恢復，那段低潮也很難熬，幸好隊友、教練一直陪著我，才終於跨出一大步。」

傅兆玄的打擊還沒結束，2024年全大運，當時就讀虎尾科大的葉柏廷以2公尺30的成績，打破高懸9年的全國紀錄，讓傅兆玄也深受打擊。

「那時候柏廷先破全國紀錄，對我的打擊真的蠻大，我花了蠻久的時間才調過來，覺得為什麼我不能再精進一點，我覺得我落後好多。」傅兆玄提到。

經過2年的沉澱和精進，傅兆玄靠著今天這面亞運金牌總算打破困境，儘管2公尺25的成績讓他不太滿意，但至少看到更精彩的未來。

「從小學剛開始練田徑時，就想過是不是可以進奧運，甚至站上頒獎台，長大之後才知道奧運有多難，但現在拿下亞運金牌，也讓我覺得小時候的夢想更有機會實現了。」傅兆玄開心地說。