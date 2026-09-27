聽新聞
0:00 / 0:00

亞運田徑／傅兆玄亞運跳高摘金 高中展現天賦教練盛讚全能天才

中央社／ 名古屋27日電
台灣跳高好手傅兆玄（前右）27日在2026愛知名古屋亞運男子跳高決賽以2公尺25佳績摘金，中華奧會主席蔡家福（左）賽後親自頒贈獎勵金並合影。中央社
台灣跳高好手傅兆玄（前右）27日在2026愛知名古屋亞運男子跳高決賽以2公尺25佳績摘金，中華奧會主席蔡家福（左）賽後親自頒贈獎勵金並合影。中央社

2026名古屋亞運

現年23歲的傅兆玄衝破多年低潮，今天在名古屋亞運拿下男子跳高金牌，高中為他奠定絕佳基礎的教練陳鴻傑透露，「兆玄爆發力強、練習認真，高中時就看得出是個全能天才。」

傅兆玄的媽媽是排球選手，身高170公分，爸爸「自稱」是跳高選手，身高181公分，家裡有3兄弟，排行老二的傅兆玄身高最高，有196公分。

傅兆玄從小學開始接觸田徑三項混合運動，國三已經長到超過180公分，升上高中時才專注練習跳高專項，「這項運動可以在空中飛翔，而且可以讓全場都專注看我一個人比賽，是我喜歡跳高的原因。」

從高中開始傅兆玄就到桃園高中練習，由同樣是台灣跳高名將陳鴻傑指導，成績也從高一的1公尺9多，到高二訓練時就跳過2公尺19，這也讓傅兆玄在16歲時，就代表桃園市拿下全國運動會男子跳高金牌。

陳鴻傑透露，傅兆玄的爆發力很強，身體協調性也很好，如果當初練十項全能的話，今天也很有機會挑戰金牌；他還提到，傅兆玄第一次練習撐竿跳，就能直接跳過3公尺80，完全就是個「練武奇才」。

只不過天才也會有遇到瓶頸的時候，傅兆玄頂著「天才高中生」的美譽，進入成年賽場後，卻不斷的在受傷、恢復、比賽的循環中掙扎，「之前成績卡很久，一直都在傷後恢復，那段低潮也很難熬，幸好隊友、教練一直陪著我，才終於跨出一大步。」

傅兆玄的打擊還沒結束，2024年全大運，當時就讀虎尾科大的葉柏廷以2公尺30的成績，打破高懸9年的全國紀錄，讓傅兆玄也深受打擊。

「那時候柏廷先破全國紀錄，對我的打擊真的蠻大，我花了蠻久的時間才調過來，覺得為什麼我不能再精進一點，我覺得我落後好多。」傅兆玄提到。

經過2年的沉澱和精進，傅兆玄靠著今天這面亞運金牌總算打破困境，儘管2公尺25的成績讓他不太滿意，但至少看到更精彩的未來。

「從小學剛開始練田徑時，就想過是不是可以進奧運，甚至站上頒獎台，長大之後才知道奧運有多難，但現在拿下亞運金牌，也讓我覺得小時候的夢想更有機會實現了。」傅兆玄開心地說。

2026名古屋亞運 田徑 傅兆玄

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞運田徑／獲暌違60年金牌加上486萬 傅兆玄想一直披著會旗留在場上

亞運田徑／傅兆玄跳高2公尺25作收 男子田徑隊暌違60年再奪金牌

圖輯／亞運田徑傅兆玄跳高2公尺25 男子田徑隊暌違60年再奪金牌

亞運游泳／摘金直呼「很不真實」 王冠閎：人生最美好的比賽

相關新聞

亞運田徑／獲暌違60年金牌加上486萬 傅兆玄想一直披著會旗留在場上

暌違60年我國男子田徑代表隊再度有選手站上亞運頒獎台最高處，跳高好手傅兆玄今天在名古屋亞運男子跳高決賽中，克服天候與中途出現的抽筋危機，一舉跳過2公尺25的佳績拿下金牌，得知這面金牌讓台灣田徑隊寫下歷史新頁時，傅兆玄賽後坦言「完全不敢相信」。

亞運田徑／傅兆玄跳高2公尺25作收 男子田徑隊暌違60年再奪金牌

名古屋亞運田徑賽事，我國男子跳高好手傅兆玄今天與南韓禹相赫、印度庫沙雷（Sarvesh Kushare）一路拉鋸，最終三人一起向2公尺28發起挑戰，但最終都失敗收場，但傅兆玄靠著率先跳過2公尺25成績奪下金牌，也是我國田徑隊跨越60年的亞運金牌。

亞運舉重／自比中古車學會與傷勢共存 陳玟卉走出巴黎奧運陰霾摘銀

名古屋亞運舉重女子69公斤級賽事今天登場，我國東京奧運銅牌好手陳玟卉以抓舉106公斤、挺舉126公斤、總和232公斤的優異表現摘下銀牌，不僅收穫個人亞運生涯首面獎牌，也為我國舉重代表隊累積1銀、2銅的成績。

亞運棒球／林昱珉8局10K無失分差點飆無安打 中華隊勝中國獲隊史第4銅

名古屋亞運棒球銅牌戰，中華隊今天與中國大陸交手，旅美左投林昱珉先發8局只被敲1支安打，飆10次三振，沒有失分，打線則是掃出13支安打，陳敏賜、陽柏翔都貢獻2安2打點，終場中華隊以5：1擊敗對手，收下銅牌。

亞運棒球／林昱珉率隊奪銅自評90分 未拚完封想給王政浩完美ending

旅美投手林昱珉連兩屆亞運參賽，今天在銅牌戰登板對決中國大陸，先發8局無失分，只被敲1支安打，送出10次三振，率領球隊以5：1勝出獲銅牌，他也認為自己已發揮出90分的表現，「有完成我的工作，然後做得很好。」

亞運棒球／教頭讚業餘選手打出身價 陳敏賜：還能站就不讓自己倒下來

中華棒球隊在名古屋亞運最終以銅牌作收，靠業餘球員為主體、搭配中職及旅外選手的陣容，完成奪牌任務，雖結果不盡完美，但總教練湯登凱十分感謝選手的付出，也肯定業餘選手靠好表現「打出身價」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。