亞運田徑／擺脫心魔與低潮 傅兆玄奪金告白向俊賢是定心丸

從過去面對大型比賽的心魔纏身、陷入改步幅與傷後復原的漫長低潮，到如今站上名古屋亞運男子跳高頒獎台的最高處，傅兆玄在奪金背後經歷了無數次自我懷疑。賽後談到這段心路歷程，傅兆玄透露，「媽媽到現場加油給我很大安定感。」除了家人的陪伴，前全國紀錄保持人「阿寶」向俊賢教練與教練團的默默支持，更是讓他克服心魔、重拾自信的最大關鍵。

傅兆玄坦言，過去在大型賽事常因想太多而心魔浮現，加上過去看著葉柏廷破全國紀錄，自己卻卡在低潮期，一度遭受巨大打擊，「那時候消化了很久，覺得自己落後了。」

但這一次亞運，傅兆玄選擇專注於自己的節奏，「這次比較沒有想太多，就是按照自己的節奏走。而且家人跟朋友特地來看我比賽，給我很大的定心丸，讓我不會那麼浮躁，尤其媽媽是第一次來看我的國際賽比賽，還好有展現一些實力。」

除了親友的支持，教練團與防護團隊的照顧更是功不可沒，特別是前全國紀錄保持人「阿寶」向俊賢在場邊的指導。傅兆玄感性表示，有向俊賢在身邊讓他感到非常安心，「他知道我的感覺，不會給我太多壓力，都是點到為止。他看得出來我很緊張，所以不會在比賽中講太多話影響我，有時候一個眼神對到，我就知道他的意思了。」

圓夢奪金後，傅兆玄也將目光投向未來，「接下來真的要繼續挑戰突破個人最佳紀錄，希望能在今年的世錦賽順利達標，特別是在後三步的節奏上能更加穩定，繼續向前進步。」